康寧打造可對應高階筆電、平板與大尺寸8K電視使用玻璃製品

康寧稍早在2019 SID顯示週宣布推出全新玻璃製品Corning Astra Glass，主要應用於高效能筆記型電腦、平板電腦，以及大尺寸8K電視產品，確保畫面更明亮、更新頻率更高、影像更逼真的使用需求。

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依照康寧說明，Astra Glass是一款兼具兼具熱穩定與尺寸穩定特性的玻璃，可對應高階非晶矽 (a-Si，或Alpha-Si)或銦鎵鋅氧化物 (IGZO)顯示面板構成螢幕，並且能以更高像素密度生產，藉此讓螢幕畫面表現更明亮，影像色彩更逼真，同時也有助於呈現高更新頻率顯示效果，預計應用在中大尺寸高效能平板電腦、筆記型電腦與8K電視產品。

而基於本身玻璃製品技術，Astra Glass同時也具備一定抗刮、抗霧表現能力。

除了此次推出的Astra Glass，康寧先前也推出包含可對應LTPS-LCD、LTPS-OLED或可撓式OLED面板的Lotus NXT Glass，以及目前普遍應用在多款智慧型手機的Gorilla Glass，而Iris Glass則是適用於側光式LCD顯示器的玻璃導光板，可進一步降低螢幕設計厚度、增加亮度，並且採用更窄邊框設計。

另外，康寧旗下玻璃製品應用範圍還包含車載系統、擴增實境或虛擬實鏡頭戴裝置使用鏡片，甚至可在玻璃上提供抗污、耐菌設計，另外也包含應用在半導體產品生產應用，或是目前即將成為市場主流的螢幕可凹折設計產品應用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》