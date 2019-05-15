親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

康寧打造可對應高階筆電、平板與大尺寸8K電視使用玻璃製品

2019-05-15 10:42楊又肇

康寧稍早在2019 SID顯示週宣布推出全新玻璃製品Corning Astra Glass，主要應用於高效能筆記型電腦、平板電腦，以及大尺寸8K電視產品，確保畫面更明亮、更新頻率更高、影像更逼真的使用需求。

分享

依照康寧說明，Astra Glass是一款兼具兼具熱穩定與尺寸穩定特性的玻璃，可對應高階非晶矽 (a-Si，或Alpha-Si)或銦鎵鋅氧化物 (IGZO)顯示面板構成螢幕，並且能以更高像素密度生產，藉此讓螢幕畫面表現更明亮，影像色彩更逼真，同時也有助於呈現高更新頻率顯示效果，預計應用在中大尺寸高效能平板電腦、筆記型電腦與8K電視產品。

而基於本身玻璃製品技術，Astra Glass同時也具備一定抗刮、抗霧表現能力。

除了此次推出的Astra Glass，康寧先前也推出包含可對應LTPS-LCD、LTPS-OLED或可撓式OLED面板的Lotus NXT Glass，以及目前普遍應用在多款智慧型手機的Gorilla Glass，而Iris Glass則是適用於側光式LCD顯示器的玻璃導光板，可進一步降低螢幕設計厚度、增加亮度，並且採用更窄邊框設計。

另外，康寧旗下玻璃製品應用範圍還包含車載系統、擴增實境或虛擬實鏡頭戴裝置使用鏡片，甚至可在玻璃上提供抗污、耐菌設計，另外也包含應用在半導體產品生產應用，或是目前即將成為市場主流的螢幕可凹折設計產品應用。

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

康寧螢幕

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

只會Ctrl+C／V？超實用「Excel快捷鍵大全」讓你秒變文書達人！

2019-05-15 20:00

悠遊卡載具多元化 首款智慧手錶上市

2019-05-15 16:26

這個顏色很可以！Bose QC35 II無線消噪耳機玫瑰金限定版

2019-05-15 15:33

曜越也採用RAZER綠軸 推出新款Level 20 RGB機械式電競鍵盤

2019-05-15 10:49

聯想打造鎖定企業應用的擴增時鏡頭戴裝置 擴大物聯網應用發展

2019-05-15 10:41

聯想展示螢幕可凹折筆電原型設計 預計2020年推出市售產品

2019-05-15 10:39

聯想新增ThinkBook產品線 鎖定更輕盈的企業用戶需求

2019-05-15 10:38

除了旗艦手機 藍芽認證顯示紅米將推出筆電產品

2019-05-15 10:38

熱門文章

台灣之星推299不限速上網、網內通話吃到飽

2019-05-16 14:47

iOS 12.3更新 部份機型出現耗電、速度變慢

2019-05-16 19:55

Word、Excel和PowerPoint 免裝Office也可用了！

2019-05-16 15:30

傳統硬碟出貨量急遽下殺 HDD正一步步邁向滅亡之路

2019-05-16 21:02

SanDisk也出無線充電板？手機放上自動備份檔案256GB！

2019-05-16 17:15

全球Q1智慧手機生產排名 蘋果滑落至第三

2019-05-16 14:08

Sony BRAVIA新品氣勢亮相 頂級A9G OLED電視超薄壁掛極美型

2019-05-16 12:52

採用21:9顯示比例螢幕的Motorola新機One Vision確定推出

2019-05-16 07:47

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top