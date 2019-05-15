聯想打造鎖定企業應用的擴增時鏡頭戴裝置 擴大物聯網應用發展

除了宣布推出全新ThinkBook品牌，並且更新15吋ThinkPad X1 Extreme，聯想更針對企業應用需求推出一系列產品，其中包含可對應企業協同作業的全新擴增時鏡頭戴裝置ThinkReality，以及針對物聯網應用需求提出全新ThinkIoT系列產品，並且與微軟Azure雲端服務整合，分別推出ECP300邊緣運算閘道器、IOT510C智慧攝影機，以及ThinkCentre Nano IoT控制設備與ThinkSystem SE350邊緣伺服器。

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聯想此次推出的全新擴增時鏡頭戴裝置ThinkReality，主要透過硬體端ThinkReality A6，以及Android軟體平台運作，其中採用Qualcomm Snapdragon 845處理器，並且搭配Intel Movidius晶片協助影像處理，而所有運算元件均封裝在額外延伸的外接盒內，而頭戴顯示器主要配置兩組前置魚眼鏡頭、景深感應器，以及單組1300萬畫素RGB感測元件，並且配合3DoF控制器，讓使用者能感受擴增實境影像互動體驗。

使用者可以透過手勢，或是聲控方式進行操作，而ThinkReality A6內建6800mAh電池容量約可對應4小時連續使用時間，或是連接線路持續使用，整體重量則為680公克，主要是將部分重量透過外接運算盒分攤。

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在實際使用中，使用者約可在40度視角範圍內觀看1080P解析度影像，而配合雲端協作服務則可選擇使用亞馬遜AWS或微軟Azure。此外，聯想也進一步開放軟體應用選擇，企業端並非僅能使用ThinkReality A6才能使用ThinkReality相容軟體，即便是使用Oculus Rift也一樣可順利運作，藉此擴大聯想本身擴增實境應用發展規模，而非僅侷限在硬體框架。

而在物聯網應用方面，聯想此次推出的ECP300邊緣運算閘道器、IOT510C智慧攝影機，以及ThinkCentre Nano IoT控制設備與ThinkSystem SE350邊緣伺服器，便是鎖定監控、邊緣運算等應用而打造。

另外，聯想此次同步推出的ThinkCentre Nano M90n與ThinkCentre Nano M90n IoT，則是針對邊緣運算使用需求打造，將可對應0度到50度的運作環境使用，並且具備充足的I/O連接埠設計。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》