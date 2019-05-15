親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

聯想打造鎖定企業應用的擴增時鏡頭戴裝置 擴大物聯網應用發展

2019-05-15 10:41楊又肇

除了宣布推出全新ThinkBook品牌，並且更新15吋ThinkPad X1 Extreme，聯想更針對企業應用需求推出一系列產品，其中包含可對應企業協同作業的全新擴增時鏡頭戴裝置ThinkReality，以及針對物聯網應用需求提出全新ThinkIoT系列產品，並且與微軟Azure雲端服務整合，分別推出ECP300邊緣運算閘道器、IOT510C智慧攝影機，以及ThinkCentre Nano IoT控制設備與ThinkSystem SE350邊緣伺服器。

分享

聯想此次推出的全新擴增時鏡頭戴裝置ThinkReality，主要透過硬體端ThinkReality A6，以及Android軟體平台運作，其中採用Qualcomm Snapdragon 845處理器，並且搭配Intel Movidius晶片協助影像處理，而所有運算元件均封裝在額外延伸的外接盒內，而頭戴顯示器主要配置兩組前置魚眼鏡頭、景深感應器，以及單組1300萬畫素RGB感測元件，並且配合3DoF控制器，讓使用者能感受擴增實境影像互動體驗。

使用者可以透過手勢，或是聲控方式進行操作，而ThinkReality A6內建6800mAh電池容量約可對應4小時連續使用時間，或是連接線路持續使用，整體重量則為680公克，主要是將部分重量透過外接運算盒分攤。

分享

在實際使用中，使用者約可在40度視角範圍內觀看1080P解析度影像，而配合雲端協作服務則可選擇使用亞馬遜AWS或微軟Azure。此外，聯想也進一步開放軟體應用選擇，企業端並非僅能使用ThinkReality A6才能使用ThinkReality相容軟體，即便是使用Oculus Rift也一樣可順利運作，藉此擴大聯想本身擴增實境應用發展規模，而非僅侷限在硬體框架。

而在物聯網應用方面，聯想此次推出的ECP300邊緣運算閘道器、IOT510C智慧攝影機，以及ThinkCentre Nano IoT控制設備與ThinkSystem SE350邊緣伺服器，便是鎖定監控、邊緣運算等應用而打造。

另外，聯想此次同步推出的ThinkCentre Nano M90n與ThinkCentre Nano M90n IoT，則是針對邊緣運算使用需求打造，將可對應0度到50度的運作環境使用，並且具備充足的I/O連接埠設計。

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網擴增實境聯想

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

只會Ctrl+C／V？超實用「Excel快捷鍵大全」讓你秒變文書達人！

2019-05-15 20:00

悠遊卡載具多元化 首款智慧手錶上市

2019-05-15 16:26

這個顏色很可以！Bose QC35 II無線消噪耳機玫瑰金限定版

2019-05-15 15:33

曜越也採用RAZER綠軸 推出新款Level 20 RGB機械式電競鍵盤

2019-05-15 10:49

康寧打造可對應高階筆電、平板與大尺寸8K電視使用玻璃製品

2019-05-15 10:42

聯想展示螢幕可凹折筆電原型設計 預計2020年推出市售產品

2019-05-15 10:39

聯想新增ThinkBook產品線 鎖定更輕盈的企業用戶需求

2019-05-15 10:38

除了旗艦手機 藍芽認證顯示紅米將推出筆電產品

2019-05-15 10:38

熱門文章

台灣之星推299不限速上網、網內通話吃到飽

2019-05-16 14:47

iOS 12.3更新 部份機型出現耗電、速度變慢

2019-05-16 19:55

Word、Excel和PowerPoint 免裝Office也可用了！

2019-05-16 15:30

傳統硬碟出貨量急遽下殺 HDD正一步步邁向滅亡之路

2019-05-16 21:02

SanDisk也出無線充電板？手機放上自動備份檔案256GB！

2019-05-16 17:15

全球Q1智慧手機生產排名 蘋果滑落至第三

2019-05-16 14:08

Sony BRAVIA新品氣勢亮相 頂級A9G OLED電視超薄壁掛極美型

2019-05-16 12:52

採用21:9顯示比例螢幕的Motorola新機One Vision確定推出

2019-05-16 07:47

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top