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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

聯想展示螢幕可凹折筆電原型設計 預計2020年推出市售產品

2019-05-15 10:39楊又肇

過去曾經透露將推出螢幕可凹折筆電產品的聯想，稍早終於對外公布其實際原型設計面貌，並且將被歸類在ThinkPad X1系列產品，預計會在2020年推出正式市售產品。

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同時，聯想更標榜已經解決螢幕在凹折過程中可能產生問題，特別將轉軸部分作了處理，確保使用過程不會影響螢幕功能，而機身採用螢幕在內的對折收納方式，並且配合磁鐵吸附固定。

但基於目前螢幕可凹折程度，因此即便螢幕對折之後，轉軸處依然會保留一點空隙，有點像是微軟Surface Book螢幕上蓋關閉時的情況，而聯想也未像三星在凹折疊合部分以包覆方式達成貼和效果。

以聯想此款螢幕可凹折筆電設計，本身採用以4:3比例呈現的13.3吋軟性OLED面板，同時可以藉由轉軸固定使用角度，或是讓筆電整個平攤，整體重量則計畫控制在0.91公斤以下，同時也計畫加入支援觸控筆操作。

而如同先前採用觸控螢幕代替鍵盤的使用模式，聯想此款螢幕可凹折筆電在實際輸入觸感自然不比真實鍵盤，因此使用者也能透過藍牙或USB外接鍵盤方式，直接將筆電當做螢幕使用。

至於內部採用硬體規格將採用Intel處理器，但不確定是否就是基於Project Athena計畫打造產品，而目前內建連接埠也尚未有最終定案，但預期至少會有USB-C連接埠設計，同時內建電池續航表現也預期能維持一天左右使用時間需求，並且支援雙喇叭擴音輸出與支援Windows Hello的視訊鏡頭。

目前聯想此項產品依然處於早期原型設計階段，預期要等到2020年才會有實際市售產品問世。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

螢幕聯想筆電可凹折手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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