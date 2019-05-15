聯想新增ThinkBook產品線 鎖定更輕盈的企業用戶需求

聯想稍早宣布新增全新ThinkBook產品線，藉此在ThinkPad產品線以外，讓企業用戶能有更多選擇。

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而ThinkBook品牌首波推出的兩款筆電，分別為ThinkBook 13s與ThinkBook 14s，分別整合TPM 2.0安全晶片、指紋辨識器、具備防窺功能視訊鏡頭，另外也內建Skype專屬按鍵，同時機身也維持在1.65公分以內，讓企業用戶能維持輕盈使用體驗。

硬體規格方面則分別採用Intel第8代Core i7等級處理器，以及最高16GB記憶體與512GB SSD，兩款筆電的差異幾乎在螢幕尺寸規格，但解析度均為1080P，至於電池續航表現則分別為11小時與10小時，而ThinkBook 13s預設採用Intel整合式顯示卡，但可額外選擇與ThinkBook 14s相同的AMD Radeon 540X獨立顯示卡。

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與過往ThinkPad品牌比較的話，ThinkBook品牌顯然鎖定更高階的商用需求，與滿足大大小小商用需求的ThinkPad品牌仍有些不同。同時，從ThinkBook品牌名稱來看，應該也主要鎖定輕薄、長效電池續航表現，並且兼具硬體效能的使用需求。

除了揭曉ThinkBook系列產品，聯想也宣布更新15吋ThinkPad X1 Extreme，其中採用Intel第9代Core i9處理器，以及NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q獨立顯示卡，並且額外提供4K OLED觸控螢幕規格的選擇，同時加入支援杜比全景聲音效技術。

目前包含ThinkBook系列與新款15吋ThinkPad X1 Extreme暫時尚未確認上市時間，但預期在今年下半年就會有上市消息。此外，預期在接下來的Computex 2019期間，聯想應該也會配合Intel、AMD展示這幾款筆電產品。

新款15吋ThinkPad X1 Extreme 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》