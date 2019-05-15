除了旗艦手機 藍芽認證顯示紅米將推出筆電產品

日前傳出即將推出搭載Snapdragon 855處理器的紅米品牌旗艦手機消息後，從藍牙認證資料中更顯示紅米計畫推出自有品牌筆電產品。

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先前紅米已經確認將會推出自有品牌生態鏈產品，更宣布推出紅米全自動波輪洗衣機8公斤版本、紅米AirDots真無線藍牙耳機，除了推行手機產品之餘，更期望比照小米品牌發展模式以生態鏈產品擴大市場規模。

從稍早在藍牙認證資料中出現「RedmiBook 14」，顯示紅米計畫推出自有品牌筆電產品，預期將以紅米筆電為稱，並且採14吋規格設計，但還無法確認具體硬體規格。

除了預計推出紅米品牌首款筆電產品，紅米也計畫推出名為K20與K20 Pro兩款旗艦手機產品，將會導入Snapdragon 855處理器，並且搭載4800畫素規格在內三鏡頭的主相機，以及採升降設計的2000萬畫素視訊鏡頭，而螢幕則採6.39吋AMOLED面板，電池則為4000mAh。

在此之前，紅米此款旗艦手機已經傳出內部代號為「Raphael」，並且將搭載類似華為GPU Turbo的超頻功能，另外也會搭載NFC與3.5mm耳機孔，儲存容量則預期搭載256GB規格，至於主相機除了包含4800萬畫素廣角主要鏡頭之外，更預期包含1300萬畫素的超廣角鏡頭，以及800萬畫素長焦鏡頭。