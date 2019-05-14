宏碁搶攻電競商機 新品大進化

2019-05-14 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱台北報導



Acer Nitro 5窄邊框電競筆電升級上市，建議售價38,900元起。 圖／宏碁提供 分享 facebook

看好電競產業發展與蓬勃商機，宏碁持續擴大電競產品線，除創新外觀、突破性的散熱設計外，更宣布2019年全系列電競新品皆搭配最新第9代Intel Core處理器系列與NVIDIA GeForce RTX或GTX系列顯示晶片，包括筆電、桌機、顯示器，以及周邊配件等豐富新品，展現十足野心。

今年預計推出的機種包含Predator Helios 700/300、Nitro 5/7電競筆電、Predator Orion 5000、Nitro 50中高階電競桌機；而電競顯示器產品除了曲面Predator X27/X35、也主打4K超高畫質解析度的Nitro XV272U/XV273K新品；以及滿足電競實況主需求的全新產品Nitro Stream串流專用個人電腦。

主打極致效能的掠奪者系列Predator Helios 700電競筆電，建議售價10～12萬元，預計Q3上市。 圖／宏碁提供 分享 facebook

其中，將於5月底春電展開賣的新款Nitro 5，擁有80%高屏占比的15.6吋窄邊框Full HD IPS顯示器，硬體規格上，最明顯差異就是升級了第9代Intel Corei5/i7處理器和NVIDIA GeForce GTX 1660Ti/1650顯示晶片、16GB/8GB的 DDR4記憶體與M.2 NVMe PCIe 512GB/256GB SSD硬碟，除了規格進化讓遊戲順暢不卡關之外，Nitro 5也運用Gigabit Wi-Fi 5搭配2x2 MU-MIMO技術，滿足遊戲直播需求。

慶祝上市，5月20日至6月14日止，購買Nitro 5電競筆電（AN515）並完成上網登錄，即送Nitro耳機。5月24日至5月27日春電展現場，更推出包含Swift輕薄筆電系列等多款機種的展場限定好康。