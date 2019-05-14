親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

《孔雀王》與日本密教：激怒佛門聖地的「神漫畫」

報稅必知！不只4大減稅措施 還有這4項新規定幫你省錢

挑戰GoPro市場 DJI預計近期推出新款運動相機OSMO Action

2019-05-14 09:05楊又肇

去年底宣佈推出隨手可拍的三軸穩定拍攝器OSMO Pocket之後，顯然DJI計畫進一步將發展觸角延伸到GoPro為主的運動相機市場。

分享

預計由DJI推出的運動相機可能將以OSMO Action為稱，可能會在近期內對外揭曉。

外型方面，OSMO Action將採用與GoPro HERO相似外型，但在前後機身搭載液晶顯示螢幕，方便使用者拿持拍攝，機身將額外搭載基礎防水設計，無需特別透過防水殼即可具備一定環境防護能力，預期藉此彌補GoPro不足部分，或許將能更進一步吸引直播或短片拍攝需求用戶。

目前OSMO Action傳出規格大致如下：

  • 搭載前後雙LCD螢幕

  • 1/2.3吋、1200萬畫素感光元件 (Sony IMX377)

  • Ambarella H2影像處理器

  • 145°拍攝視角、f/2.8光圈

  • 快門速度介於1/8000-120s

  • 支援4K@60fps、1080P@120fps、8倍慢動作攝影

  • 支援HDR與自動延時攝影

  • 支援單拍、連拍、倒數計時拍攝、多張連拍與間隔拍攝

  • 內建數位穩定系統

不過，目前還無法確認DJI預計推出OSMO Action的時間，但估計將會配合推出對應配件，讓使用者能有更多元拍攝應用模式。

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GoProDJI相機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

終於等到！首款內建悠遊卡智慧表 Garmin vivolife開賣

2019-05-13 15:49

全球平板Q1出貨年減5% 蘋果市占升封王

2019-05-13 13:55

簡單掃／iRobot Roomba i7+ 免除頻繁清理集塵盒的困擾、節省更多時間！

2019-05-12 13:12

Hugo Barra轉向推動Oculus VR業務 將建立虛擬視覺生態系統

2019-05-12 13:06

Sony在台推出第二款玻璃共振揚聲器 可模擬燭光搖曳效果

2019-05-10 09:27

Intel證實14nm製程技術將繼續沿用 7nm製程產品將於2021年問世

2019-05-10 09:18

97%超高螢幕佔比 華碩ZenBook S13美型筆電僅1.1公斤

2019-05-09 17:41

內建中華電信i寶貝語音平台 台灣自製智慧音箱Lucia開放銷售

2019-05-09 16:47

輕薄短小、效能不減 顯示佔比高達97%的新款ZenBook S13登台

2019-05-09 16:46

watchOS 6更新將使Apple Watch更能獨立運作使用

2019-05-09 09:38

LG新款gram輕薄筆電登台 17吋僅有1340公克重

2019-05-09 09:27

打造未來筆電產品 Intel於台北、上海、加州成立開放實驗室

2019-05-08 21:13

全球最輕17吋筆電來了！LG gram挑戰19.5小時續航還有軍規認證

2019-05-08 20:53

蘋果台灣官網終於開賣！新款iPad Air及iPad mini

2019-05-08 19:26

你不知道的「飛行模式」的5大功能 加快充電、防輻射

2019-05-03 15:25

AMD預告新款處理器「Roma」、Navi顯示架構顯示卡將於第三季問世

2019-05-03 10:48

Razer實踐承諾 將愚人節玩笑的烤土司機變成正式產品

2019-05-03 10:32

致敬經典吉他擴大器 Fender Monterey Tweed藍牙音箱在台推出

2019-05-03 10:30

小米有品「無線手持掃地機」 眾籌價格不到500元

2019-05-02 17:01

打造智慧玩具跑車、迷你人工智慧機器人的Anki因資金困境面臨停業

2019-05-02 10:03

AirPods 2 雷射鐫刻簡易開箱分享！值得買嗎？

2019-05-01 21:03

Xbox One S全數位版 確定以新台幣7980元在台上市

2019-04-30 09:14

時尚極輕薄筆電 Acer Swift 7 下月開賣

2019-04-29 23:27

電競NB崛起 引爆2020年換機潮

2019-04-29 11:39

網美也著迷！Acer Swift 7輕薄極窄邊框筆電時尚登場

2019-04-27 21:44

強調隨處可及的娛樂互動 AT&T將推三星大尺寸平板Galaxy View 2

2019-04-26 09:44

德誼數位27日開賣新版AirPods！攜碼0元再送自拍神器

2019-04-25 19:43

研調：明年美過半家庭有智慧音箱

2019-04-25 14:46

創新電信方案幫你省更多！線上購物遠傳買單 台灣之星加值隨你選

2019-04-25 11:54

為了滿足行銷需求 Intel在第9代節電版處理器首度增加Core i9規格

2019-04-25 09:30

蘋果準備讓iPad支援滑鼠操作 增加精準度

2019-04-25 09:23

市場分析認為蘋果今年將推出兩款全新AirPods 預計年底量產

2019-04-25 09:16

Tesla建造自有自駕專用處理器晶片 預計明年開始推行自駕計程車服務

2019-04-25 09:05

三星可能會在近期內揭曉 瞄準居家使用的Galaxy View 2

2019-04-25 09:05

中華電信攜手合作夥伴 推智慧聲控服務平台「i寶貝」

2019-04-24 21:01

小米也推可當「畫框」的輕薄壁掛電視 「夏日客廳瘦身三件組」同步亮相

2019-04-24 10:03

realme品牌將「回歸」中國市場 持續競爭極度性價比市場？

2019-04-24 10:02

動眼看／換上第9代Core i處理器、新顯示卡的華碩遊戲筆電

2019-04-24 10:02

鎖定主流市場，NVIDIA將GeForce GTX 1660 Ti、1650加入輕薄筆電Max-Q設計

2019-04-24 09:56
看更多

熱門文章

蘋果工程師透露：iOS 13不支援iPhone 6等舊款設備

2019-05-13 17:28

Google大嗆蘋果：iPhone XS那麼貴 夜拍卻輸給Pixel 3a！

2019-05-13 16:50

珊瑚和藍再見！新iPhone XR多了綠和薰衣草色

2019-05-13 19:49

終於等到！首款內建悠遊卡智慧表 Garmin vivolife開賣

2019-05-13 15:49

Xperia 1定價破3萬 5月17日起預購送價值萬元以上實用好禮

2019-05-13 13:08

Xperia 1成為Sony在台售價最高旗艦手機 其實「高貴不貴」

2019-05-13 19:43

全球平板Q1出貨年減5% 蘋果市占升封王

2019-05-13 13:55

新款iPad預購金色最夯 經銷商5月14日開賣

2019-05-14 02:45

以Lyft Rentals為稱 Lyft正在舊金山市區測試汽車租賃服務

2019-05-13 09:21

蘋果員工開始收到首波核發的Apple Card實體卡片

2019-05-14 08:55

簡單玩／蘋果原廠iPhone XS Max聰穎電池護殼 讓iPhone能有滿滿電力

2019-05-14 08:47

過去告贏三星、博通的Xperi，將侵權矛頭指向NVIDIA

2019-05-14 08:57

騰訊視頻以「WeTV」名稱、香港代理形式悄悄登台

2019-05-14 08:57

挑戰GoPro市場 DJI預計近期推出新款運動相機OSMO Action

2019-05-14 09:05

Android Q將以哪種甜點命名 至今依然是Google內部相當大的難題

2019-05-14 09:06

realme X將搭載特殊漸層背蓋、新閃充技術，由日本著名設計師操刀

2019-05-14 09:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top