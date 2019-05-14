挑戰GoPro市場 DJI預計近期推出新款運動相機OSMO Action

去年底宣佈推出隨手可拍的三軸穩定拍攝器OSMO Pocket之後，顯然DJI計畫進一步將發展觸角延伸到GoPro為主的運動相機市場。

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預計由DJI推出的運動相機可能將以OSMO Action為稱，可能會在近期內對外揭曉。

外型方面，OSMO Action將採用與GoPro HERO相似外型，但在前後機身搭載液晶顯示螢幕，方便使用者拿持拍攝，機身將額外搭載基礎防水設計，無需特別透過防水殼即可具備一定環境防護能力，預期藉此彌補GoPro不足部分，或許將能更進一步吸引直播或短片拍攝需求用戶。

目前OSMO Action傳出規格大致如下：

搭載前後雙LCD螢幕

1/2.3吋、1200萬畫素感光元件 (Sony IMX377)

Ambarella H2影像處理器

145°拍攝視角、f/2.8光圈

快門速度介於1/8000-120s

支援4K@60fps、1080P@120fps、8倍慢動作攝影

支援HDR與自動延時攝影

支援單拍、連拍、倒數計時拍攝、多張連拍與間隔拍攝

內建數位穩定系統

不過，目前還無法確認DJI預計推出OSMO Action的時間，但估計將會配合推出對應配件，讓使用者能有更多元拍攝應用模式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》