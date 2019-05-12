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義美鮮奶出包 未到期就變質！好市多已全面下架

簡單掃／iRobot Roomba i7+ 免除頻繁清理集塵盒的困擾、節省更多時間！

2019-05-12 13:12楊又肇

在許多的家事、主婦社團中流傳著一句五字箴言「三機救婚姻」，所謂三機就是洗脫烘洗衣機、自動洗碗機、掃地機器人，若是擁有這三機的主婦，因為可以省下許多做家事的時間，來陪伴小孩、家庭、甚或擁有更多自己的時間，同時也免去了跟另一半爭吵誰做家事的分工，可見得這「婚姻三寶」對現代主婦是多麼重要的存在。尤其對於需要顧及工作和家庭的職業婦女來說，科技的好處除了便利的生活，更是要能為主婦們省下時間來享受輕鬆愜意的生活。

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自動集塵座每月只需清一次

iRobot近日推出新一代的掃地機器人Roomba i7+，最大的特點即是自動集塵座的設計，每次Roomba掃地機器人掃完回充時，自動集塵座會自動以真空抽吸的方式清空集塵盒中的垃圾，集塵座內的拋棄式集塵袋為不髒手設計，1200毫升的大容量可累積30個集塵盒的垃圾，若每天使用一次Roomba掃地機器人即可1個月清理1次清掃後的垃圾。相較於一般掃地機器人每兩三天就需手動清理集塵盒一次，倒出集塵盒垃圾時可能還有灰塵、毛屑飛散而出，掃地機器人Roomba i7+每個月可幫你省下許多時間來做臉或做瑜伽，生活的品質立即直上雲端，端著紅酒杯也能輕鬆優雅的跟垃圾說掰掰，而且跟月經一樣，一個月一次就好。

iRobot新一代的掃地機器人Roomba-i7最大的特點即是自動集塵座的設計
iRobot新一代的掃地機器人Roomba-i7最大的特點即是自動集塵座的設計
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Roomba掃地機器人掃完回充時，自動集塵座會自動以真空抽吸的方式清空集塵盒中的...
Roomba掃地機器人掃完回充時，自動集塵座會自動以真空抽吸的方式清空集塵盒中的垃圾
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iRobot Roomba i7+
iRobot Roomba i7+
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底部清掃機構
底部清掃機構
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智慧型記憶地圖可指定打掃區域提升清掃效率

掃地機器人 Roomba i7+ 的 Imprint SmartMap 智慧型記憶地圖，除了能邊清掃清繪製地圖記憶家居地形，使用者可透過 iRobot Home App 可自行劃分清掃區域，指定清掃的區域及時間，對於更容易產生垃圾的房間，例如客廳、小孩房能加倍清掃的次數，維持環境整潔清爽；對於大坪數或有多個房間的家戶來說，可針對頻繁使用的廳室分區打掃提升清掃效率。

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透過軟硬體設置虛擬牆，讓打掃迎合你的生活方式

Roomba i7+ 隨附一個虛擬牆，虛擬牆有3公尺長的紅外線及直徑1.2公尺的Halo光環防護兩種模式，可以禁止Roomba進入特定的房間，也能禁止進入一個圓形區域，像是擺放寵物飯碗水碗、散佈小孩玩具的區域都很適用。未來 iRobot Home App 更新後，使用者更可直接在App上設置虛擬牆，取代實體虛擬牆的設置，在使用區域上能更加彈性，符合主婦清掃的需求。

虛擬牆可對應3公尺長的紅外線，以及直徑1.2公尺的Halo光環防護兩種模式
虛擬牆可對應3公尺長的紅外線，以及直徑1.2公尺的Halo光環防護兩種模式
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開啟之後即可透過虛擬牆阻止掃地ˋ機器人「越線」
開啟之後即可透過虛擬牆阻止掃地ˋ機器人「越線」
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橡膠材質雙主刷新設計，有效提升清潔力

Roomba i7+ 的主刷為「一刮一斬雙效新版雙膠刷」設計，反向旋轉的雙膠刷在纏入線纜時會自動反向旋轉將線纜釋出，比起傳統容易藏汙垢的毛刷式主刷也可減少清潔主刷的次數。此外，專利滾輪雙膠刷以反向高速旋轉，一刮一斬之間輕易分解碎屑，在地毯、木地板、磁磚地板等各種地面上的清潔力大幅提升；而固定在27度角的綠色側刷能維持完美貼地，有效的將邊角髒污掃入集塵系統，從灰塵到碎屑、毛髮，一掃而過清潔溜溜。

用來集中灰塵、毛屑的刷頭
用來集中灰塵、毛屑的刷頭
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採「一刮一斬雙效新版雙膠刷」設計的主刷，以專利滾輪雙膠刷以反向高速旋轉，一刮一斬...
採「一刮一斬雙效新版雙膠刷」設計的主刷，以專利滾輪雙膠刷以反向高速旋轉，一刮一斬之間輕易分解碎屑，在地毯、木地板、磁磚地板等各種地面上的清潔力大幅提升
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位於掃地機器人底部後方的集塵盒
位於掃地機器人底部後方的集塵盒
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科技家居提高生活品質，主婦也能變貴婦

縱然掃地機器人省時便利受到許多主婦的好評，但使用時所產生的噪音仍然避免不了，擔心主婦不在家時使用會驚嚇家中的老人或小孩，但其實只要善用虛擬牆的設置，就能輕鬆享有掃地機器人的便利。尤其，對兼差主婦來說「時間就是金錢」，外出工作時還能啟動掃地機器人完成基本清掃工作，回到家裡也不會踩著一腳沙塵，心情自然是跟地板一樣清淨舒暢。利用高科技家電產品來提升生活品質，省下的時間用來運動、讀書或追劇，何樂而不為。

配合大容量集塵系統設計，每月只需幾次清理即可輕鬆處理家中地板塵屑
配合大容量集塵系統設計，每月只需幾次清理即可輕鬆處理家中地板塵屑
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主要會更換耗材：刷頭、過濾濾芯，以及用來蒐集塵屑的拋棄式集塵袋
主要會更換耗材：刷頭、過濾濾芯，以及用來蒐集塵屑的拋棄式集塵袋
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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