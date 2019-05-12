親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
谷歌開發者大會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

抽獎／你愛的書中角色是什麼星座？ 《星讀物語》贈書

義美鮮奶出包 未到期就變質！好市多已全面下架

Hugo Barra將轉向推動Oculus VR業務，將建立全球規模虛擬視覺生態系統

2019-05-12 13:06楊又肇

從Google轉戰小米，在從小米換到Facebook擔任虛擬實境業務負責人，Hugo Barra稍早再次宣佈未來將負責全球地區的擴增實境與虛擬實境合作夥伴生態發展，而未來接替Hugo Barra帶領Oculus VR團隊的人則是Facebook產品管理總監曾毅力 (Erick Tseng)。

分享

Hugo Barra表示，在Oculus Quest等裝置上市之後，Oculus第一代虛擬實境產品線已經建置完成，分別可對應輕量到重量等級的虛擬實境體驗，因此未來將會持續朝向建立全球規模的擴增實境與虛擬實境合作夥伴生態發展。

而Facebook隨後也對外證實Hugo Barra職務變動消息，同時也強調Oculus VR產品發展策略在Facebook內部並不會改變，並且說明在Oculus相關產品線完成建置後，接下來將會朝向擴展全球規模的虛擬實境生態系統。

至於接手Hugo Barra原本職務的曾毅力過去也曾在Google任職，並且負責Android手機平台產品，過去也曾參與第一款Android手機Nexus One設計工作，之後則是在2010年加入Facebook。

目前Facebook已經分別推出Oculus Rift、Oculus Go、Oculus Quest與Oculus Rift S，同時過去也與三星合作打造Galaxy VR，讓使用者能搭配Galaxy S系列或Note系列手機體驗虛擬實境內容。而在Hugo Barra將準備推動全球地區的擴增實境與虛擬實境合作夥伴生態發展，意味Facebook將會與更多市場合作夥伴推對虛擬實境應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

簡單掃／iRobot Roomba i7+ 免除頻繁清理集塵盒的困擾、節省更多時間！

2019-05-12 13:12

Sony在台推出第二款玻璃共振揚聲器 可模擬燭光搖曳效果

2019-05-10 09:27

Intel證實14nm製程技術將繼續沿用 7nm製程產品將於2021年問世

2019-05-10 09:18

97%超高螢幕佔比 華碩ZenBook S13美型筆電僅1.1公斤

2019-05-09 17:41

內建中華電信i寶貝語音平台 台灣自製智慧音箱Lucia開放銷售

2019-05-09 16:47

輕薄短小、效能不減 顯示佔比高達97%的新款ZenBook S13登台

2019-05-09 16:46

watchOS 6更新將使Apple Watch更能獨立運作使用

2019-05-09 09:38

LG新款gram輕薄筆電登台 17吋僅有1340公克重

2019-05-09 09:27

打造未來筆電產品 Intel於台北、上海、加州成立開放實驗室

2019-05-08 21:13

全球最輕17吋筆電來了！LG gram挑戰19.5小時續航還有軍規認證

2019-05-08 20:53

蘋果台灣官網終於開賣！新款iPad Air及iPad mini

2019-05-08 19:26

你不知道的「飛行模式」的5大功能 加快充電、防輻射

2019-05-03 15:25

AMD預告新款處理器「Roma」、Navi顯示架構顯示卡將於第三季問世

2019-05-03 10:48

Razer實踐承諾 將愚人節玩笑的烤土司機變成正式產品

2019-05-03 10:32

致敬經典吉他擴大器 Fender Monterey Tweed藍牙音箱在台推出

2019-05-03 10:30

小米有品「無線手持掃地機」 眾籌價格不到500元

2019-05-02 17:01

打造智慧玩具跑車、迷你人工智慧機器人的Anki因資金困境面臨停業

2019-05-02 10:03

AirPods 2 雷射鐫刻簡易開箱分享！值得買嗎？

2019-05-01 21:03

Xbox One S全數位版 確定以新台幣7980元在台上市

2019-04-30 09:14

時尚極輕薄筆電 Acer Swift 7 下月開賣

2019-04-29 23:27

電競NB崛起 引爆2020年換機潮

2019-04-29 11:39

網美也著迷！Acer Swift 7輕薄極窄邊框筆電時尚登場

2019-04-27 21:44

強調隨處可及的娛樂互動 AT&T將推三星大尺寸平板Galaxy View 2

2019-04-26 09:44

德誼數位27日開賣新版AirPods！攜碼0元再送自拍神器

2019-04-25 19:43

研調：明年美過半家庭有智慧音箱

2019-04-25 14:46

創新電信方案幫你省更多！線上購物遠傳買單 台灣之星加值隨你選

2019-04-25 11:54

為了滿足行銷需求 Intel在第9代節電版處理器首度增加Core i9規格

2019-04-25 09:30

蘋果準備讓iPad支援滑鼠操作 增加精準度

2019-04-25 09:23

市場分析認為蘋果今年將推出兩款全新AirPods 預計年底量產

2019-04-25 09:16

Tesla建造自有自駕專用處理器晶片 預計明年開始推行自駕計程車服務

2019-04-25 09:05

三星可能會在近期內揭曉 瞄準居家使用的Galaxy View 2

2019-04-25 09:05

中華電信攜手合作夥伴 推智慧聲控服務平台「i寶貝」

2019-04-24 21:01

小米也推可當「畫框」的輕薄壁掛電視 「夏日客廳瘦身三件組」同步亮相

2019-04-24 10:03

realme品牌將「回歸」中國市場 持續競爭極度性價比市場？

2019-04-24 10:02

動眼看／換上第9代Core i處理器、新顯示卡的華碩遊戲筆電

2019-04-24 10:02

鎖定主流市場，NVIDIA將GeForce GTX 1660 Ti、1650加入輕薄筆電Max-Q設計

2019-04-24 09:56

定位超值PC應用需求的GeForce GTX 1650顯示卡揭曉

2019-04-24 09:52

Intel打造有史以來最高效能的筆電處理器 支援Wi-Fi 6、更大記憶體容量

2019-04-24 09:51

Intel擴展更多第9代Core i系列桌機版處理器 節電版本增加Core i9規格選項

2019-04-24 09:47
看更多

熱門文章

蘋果為什麼敢只對台灣果粉課稅10％ 還有恃無恐？

2019-05-11 17:02

彭博：台積電最快5月量產新iPhone的A13晶片

2019-05-11 22:31

Nike App推出AR測量鞋碼功能 讓你不買錯鞋

2019-05-11 16:01

打疫苗會自閉？IG將抵制「反疫苗」及Hashtag

2019-05-11 14:57

詐騙集團也慶祝母親節 FB假抽獎、假貼圖瘋傳中

2019-05-11 18:30

Bug一大堆依舊有亮點！線上免費玩初代《Minecraft Classic》

2019-05-11 19:45

Google公開說明Fuchsia，但依然此項作業系統依然神祕

2019-05-12 12:54

Toyota攜手Panasonic成立合資公司 將以智慧城市發展為目標

2019-05-12 13:07

17 Media攜手台視、So-net 運用直播創造電視節目與手機遊戲媒合互動效果

2019-05-12 13:08

Hugo Barra將轉向推動Oculus VR業務，將建立全球規模虛擬視覺生態系統

2019-05-12 13:06

簡單掃／iRobot Roomba i7+ 免除頻繁清理集塵盒的困擾、節省更多時間！

2019-05-12 13:12

預計在新版macOS 10.15以獨立形式使用的Apple Music 將保留音樂管理、同步功能

2019-05-12 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top