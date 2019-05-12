Hugo Barra將轉向推動Oculus VR業務，將建立全球規模虛擬視覺生態系統

從Google轉戰小米，在從小米換到Facebook擔任虛擬實境業務負責人，Hugo Barra稍早再次宣佈未來將負責全球地區的擴增實境與虛擬實境合作夥伴生態發展，而未來接替Hugo Barra帶領Oculus VR團隊的人則是Facebook產品管理總監曾毅力 (Erick Tseng)。

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Hugo Barra表示，在Oculus Quest等裝置上市之後，Oculus第一代虛擬實境產品線已經建置完成，分別可對應輕量到重量等級的虛擬實境體驗，因此未來將會持續朝向建立全球規模的擴增實境與虛擬實境合作夥伴生態發展。

而Facebook隨後也對外證實Hugo Barra職務變動消息，同時也強調Oculus VR產品發展策略在Facebook內部並不會改變，並且說明在Oculus相關產品線完成建置後，接下來將會朝向擴展全球規模的虛擬實境生態系統。

至於接手Hugo Barra原本職務的曾毅力過去也曾在Google任職，並且負責Android手機平台產品，過去也曾參與第一款Android手機Nexus One設計工作，之後則是在2010年加入Facebook。

目前Facebook已經分別推出Oculus Rift、Oculus Go、Oculus Quest與Oculus Rift S，同時過去也與三星合作打造Galaxy VR，讓使用者能搭配Galaxy S系列或Note系列手機體驗虛擬實境內容。而在Hugo Barra將準備推動全球地區的擴增實境與虛擬實境合作夥伴生態發展，意味Facebook將會與更多市場合作夥伴推對虛擬實境應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》