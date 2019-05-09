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輕薄短小、效能不減 顯示佔比高達97%的新款ZenBook S13登台

2019-05-09 16:46楊又肇

今年在CES 2019期間亮相的新款ZenBook S13，今日 (5/9)於台灣正式宣布上市消息，預計在5月15日開放銷售，建議售價則為新台幣48900元。

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本身設定為商務專業應用筆電，新款ZenBook S13採用2.5mm邊框、顯示佔比達97%，同時整體厚度僅12.9mm，重量僅在1.12公斤，同時也透過窄邊框設計讓機身尺寸縮減。硬體分別採用Intel Core i5-8265U，或是Core i7-8565U處理器規格，以及16GB記憶體，並且搭載NVIDIA GeForce M150顯示卡，另外則提供兩組USB-C與全尺寸設計的USB 3.1連接埠。

而螢幕上蓋外側同樣採用華碩經典同心圓設計，機身則以CNC切削而成，同時在輕薄之餘提供堅固耐用特性，同時呈現冰河藍般冷列色彩。本身更符合美國軍規MIL-STD 810G認證，可對抗60度高溫烘烤、零下30度冰凍，另外也能在濕度達90%或40000英呎海拔高度環境正常使用，藉此強調新款ZenBook S13耐用表現。

不過，為了進一步讓顯示佔比提高為97%，除了藉由窄邊框螢幕設計放大顯示範圍，華碩其實讓新款ZenBook S13螢幕上側稍微突出，藉此讓螢幕邊框可以稍微再往外推，而突出部分不但可放置視訊鏡頭，同時也方便使用者掀開筆電上蓋。

新款ZenBook S13
新款ZenBook S13
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轉軸後方同樣刻上新款ZenBook Series字樣
轉軸後方同樣刻上新款ZenBook Series字樣
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新款ZenBook S13上蓋採用同心圓紋路設計
新款ZenBook S13上蓋採用同心圓紋路設計
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採用Ergolift轉軸設計，當螢幕上蓋掀開後，也會自動將機身撐起，另外配置兩組...
採用Ergolift轉軸設計，當螢幕上蓋掀開後，也會自動將機身撐起，另外配置兩組USB-C 3.1連接埠設
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右側則搭載標準USB 3.1連接埠與3.5mm耳機孔，另外也能透過燈號顯示電池電...
右側則搭載標準USB 3.1連接埠與3.5mm耳機孔，另外也能透過燈號顯示電池電力狀況
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螢幕上方採用些微突出設計，讓螢幕邊框可稍微再外推，讓顯示佔比能藉此提昇
螢幕上方採用些微突出設計，讓螢幕邊框可稍微再外推，讓顯示佔比能藉此提昇
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現場為了展示新款ZenBook S13採美國軍規MIL-STD 810G認證設計...
現場為了展示新款ZenBook S13採美國軍規MIL-STD 810G認證設計，特別將筆電放進冰塊中呈現耐用特性
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從即日起到5月14日完成新款ZenBook S13預購，即可獲得由服裝設計詩Al...
從即日起到5月14日完成新款ZenBook S13預購，即可獲得由服裝設計詩Alexander King Chen聯名限量手拿包，以及Le Creuset瓷器迷你圓烤盅
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ZenBook筆電華碩

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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