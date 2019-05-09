內建中華電信i寶貝語音平台 台灣自製智慧音箱Lucia開放銷售

先前已經透過集資平台嘖嘖進行群募，同時標榜以iF設計獲獎團隊操刀打造外型呈現，並且採用中華電信自行研發i寶貝語音平台的智慧音箱Lucia，今日 (5/9)由皇鋒通訊宣布已經透過旗下palcom EC shop線上通路銷售，預計從今年6月起將透過中華電信門市、法雅與PChome線上通路銷售，建議售價則為新台幣7990元。

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Lucia採用下弦月的視覺設計，並且搭莫蘭迪灰色高質感織布，同時採用不同市面常見智慧音箱筒狀造型設計，搭配600萬色變化的情境燈融入使用者日常生活，同時也能藉由可五段調節的呼吸燈視覺令人放鬆。

而聲音輸出部分，則是採用美國Bongiovi Acoutstics專利DSP聲音增強技術，藉此提昇更好音質輸出表現，另外藉由內建雙麥克風陣列設計，提供高達95%成功喚醒率與三公尺遠聲音識別距離，讓使用者能透過「Hey! Lucia」即可快速喚醒音箱。

內建智慧喇叭系統，則是採用中華電信日前對外揭曉的i寶貝語音平台 (bIOS)，分別可對應天氣查詢、設定鬧鐘、播放新聞、廣播、詢問路況等功能，同時也與KKBOX合作音樂播放服務，另外也提供童書夢工廠與中華電信MOD操作連動功能，讓使用者能更方便透過聲音與智慧音箱互動。

與其他智慧音箱不同之處，Lucia也內建可選Lightning或USB-C連接介面的充電座設計，並且可配合連接手機螢幕顯示更多互動資訊，讓使用者能額外藉由視覺化畫面更直覺了解互動內容。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》