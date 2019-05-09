watchOS 6更新將使Apple Watch更能獨立運作使用

既然提及iOS 13，以及macOS 10.15的更新重點，自然也不能忘記提到新版watchOS 6預計更新項目。

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新版watchOS 6預期將會讓Apple Watch變得更容易獨立運作，例如將會加入全新App Store項目，讓使用者能直接透過手錶上的App Store選擇適合Apple Watch使用app，另外也會加入更多錶面與可顯示內容選項。

watchOS 6預期加入功能：

全新獨立的App Store，相比過往透過iPhone上的Watch app選項操作安裝，未來使用者將能直接在Apple Watch上完成安裝App。

新增獨立語音備忘錄app，讓使用者能直接透過Apple Watch錄製錄音記事項目。

將能與iPhone上的Animoji、Memoji內容整合，並且可傳送給他人。

健康應用項目將會加入可提醒服藥時間的「Dose」，以及針對女性提供記錄月經週期的「Cycles」。

新款錶面，包含依照使用者挑選顏色呈現的「Gradient (梯度)」，新款大字體錶面「X-Large」，以羅馬數字與阿拉伯數字混搭的「California」，重新設計的「Solar Analog (太陽)」，而新版「Infograph Subdial」錶面則可顯示更多複雜內容資訊。

操作介面中，蘋果也預期因應新版Apple Watch錶面螢幕面積提昇，因此將會加入更多資訊顯示項目，例如顯示有聲讀物閱讀進度、顯示助聽器電池殘量，以及外部噪音值與天氣資訊等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》