親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
谷歌開發者大會
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

拐騙「巴鐵新娘」中國巴基斯坦的人口販賣

贈書／不再迷網！12星座怎麼為自己選個好科系、好職業

LG新款gram輕薄筆電登台 17吋僅有1340公克重

2019-05-09 09:27楊又肇

今年在CES 2019期間更新的新款LG gram筆電，稍早宣布在台上市消息，其中獲得金氏世界紀錄認證全球最輕盈17吋筆電的17Z990也宣布引進台灣市場，其他則包含三款15.6吋機種，以及兩款14吋機種。

分享

由於在17吋機種採用僅1340公克重量設計，使得LG gram筆電再次以輕巧機身獲得目光賞識，而新款15.6吋與14吋機種也在採用Intel第8代Core i系列處理器等設計之下，使得電池續航時間可額外延長2小時左右，同時也確保機身重量更加輕盈。

雖然採用17吋螢幕規格，但因為配合窄邊框技術設計，使得17Z990實際大小約貼近一般15吋筆電，並且搭載16:10顯示比例規格螢幕，而機身維持採用奈米碳鎂合金材質，確保輕盈與堅固耐用性，同時也強調符合美國軍規認證。

硬體規格方面，包含17吋與14吋機種都會採用Intel第8代Core i5等級處理器，而台灣銷售版本僅15.6吋機種會額外提供Core i7等級處理器選項，所有機種均搭載8GB記憶體，並且提供額外擴充插槽，儲存容量則搭載256GB或512GB選項，至於IPS螢幕僅17吋機種採用2K解析度設計，其餘機種都是採用1080P規格。

分享

而連接埠部分，基本上均提供USB 3.1、HDMI、Micro SD記憶卡槽與3.5mm耳機孔，而17吋與15.6吋機種會額外提供支援Intel Thunderbolt 3規格的USB-C連接埠，14吋機種則僅提供USB-C連接埠，同時在電源按鍵整合指紋辨識器。三種尺寸機種的電池規格均為72Wh，17吋、15.6吋與14吋機種的電力續航時間，分別為19.5小時、21.5小時與23.5小時，但實際使用時間還是要看操作情況而定。

建議售價部分，17吋機種將以新台幣59900元價格上市，僅提供白色款式，而15.6吋機種則以新台幣43900元起跳價格上市，分別提供白色與銀色款式，至於14吋機種則會以新台幣41900元起跳價格銷售，同樣提供白色與銀色款式。

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

筆電LG

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

蘋果台灣官網終於開賣！新款iPad Air及iPad mini

2019-05-08 19:26

watchOS 6更新將使Apple Watch更能獨立運作使用

2019-05-09 09:38

打造未來筆電產品 Intel於台北、上海、加州成立開放實驗室

2019-05-08 21:13

全球最輕17吋筆電來了！LG gram挑戰19.5小時續航還有軍規認證

2019-05-08 20:53

你不知道的「飛行模式」的5大功能 加快充電、防輻射

2019-05-03 15:25

AMD預告新款處理器「Roma」、Navi顯示架構顯示卡將於第三季問世

2019-05-03 10:48

Razer實踐承諾 將愚人節玩笑的烤土司機變成正式產品

2019-05-03 10:32

致敬經典吉他擴大器 Fender Monterey Tweed藍牙音箱在台推出

2019-05-03 10:30

小米有品「無線手持掃地機」 眾籌價格不到500元

2019-05-02 17:01

打造智慧玩具跑車、迷你人工智慧機器人的Anki因資金困境面臨停業

2019-05-02 10:03

AirPods 2 雷射鐫刻簡易開箱分享！值得買嗎？

2019-05-01 21:03

Xbox One S全數位版 確定以新台幣7980元在台上市

2019-04-30 09:14

時尚極輕薄筆電 Acer Swift 7 下月開賣

2019-04-29 23:27

電競NB崛起 引爆2020年換機潮

2019-04-29 11:39

網美也著迷！Acer Swift 7輕薄極窄邊框筆電時尚登場

2019-04-27 21:44

強調隨處可及的娛樂互動 AT&T將推三星大尺寸平板Galaxy View 2

2019-04-26 09:44

德誼數位27日開賣新版AirPods！攜碼0元再送自拍神器

2019-04-25 19:43

研調：明年美過半家庭有智慧音箱

2019-04-25 14:46

創新電信方案幫你省更多！線上購物遠傳買單 台灣之星加值隨你選

2019-04-25 11:54

為了滿足行銷需求 Intel在第9代節電版處理器首度增加Core i9規格

2019-04-25 09:30

蘋果準備讓iPad支援滑鼠操作 增加精準度

2019-04-25 09:23

市場分析認為蘋果今年將推出兩款全新AirPods 預計年底量產

2019-04-25 09:16

Tesla建造自有自駕專用處理器晶片 預計明年開始推行自駕計程車服務

2019-04-25 09:05

三星可能會在近期內揭曉 瞄準居家使用的Galaxy View 2

2019-04-25 09:05

中華電信攜手合作夥伴 推智慧聲控服務平台「i寶貝」

2019-04-24 21:01

小米也推可當「畫框」的輕薄壁掛電視 「夏日客廳瘦身三件組」同步亮相

2019-04-24 10:03

realme品牌將「回歸」中國市場 持續競爭極度性價比市場？

2019-04-24 10:02

動眼看／換上第9代Core i處理器、新顯示卡的華碩遊戲筆電

2019-04-24 10:02

鎖定主流市場，NVIDIA將GeForce GTX 1660 Ti、1650加入輕薄筆電Max-Q設計

2019-04-24 09:56

定位超值PC應用需求的GeForce GTX 1650顯示卡揭曉

2019-04-24 09:52

Intel打造有史以來最高效能的筆電處理器 支援Wi-Fi 6、更大記憶體容量

2019-04-24 09:51

Intel擴展更多第9代Core i系列桌機版處理器 節電版本增加Core i9規格選項

2019-04-24 09:47

蘋果傳第4季推2款新AirPods 艾克爾切入供應鏈

2019-04-24 09:36

每天碰手機次數近3千 蘋果執行長教你怎麼戒iPhone癮

2019-04-24 08:43

蘋果新AirPods台灣官網開賣了！5月2日開始發貨

2019-04-23 20:59

影／8K影音世代來臨 三星來台發表全新QLED 8K量子電視

2019-04-23 19:08

高顏質世代來臨！三星QLED 8K量子電視大尺寸磅礡登台

2019-04-23 18:18

小米「全面屏」電視亮相 不用遙控器

2019-04-23 15:09

加入支援蘋果iTunes、AirPlay 2投放 三星2019年款QLED量子電視在台揭曉

2019-04-23 14:51
看更多

熱門文章

接到「蘋果官方」客服電話 千萬別回答密碼問題

2019-05-08 20:29

蘋果台灣官網終於開賣！新款iPad Air及iPad mini

2019-05-08 19:26

Gogoro 3大量採用PP材質零件 難道是為了「偷工減料」？

2019-05-08 21:14

小米生紅米、華為有榮耀 陸手機子品牌夯什麼？

2019-05-08 13:50

LINE的催生 竟是日本311大地震激出來的

2019-05-08 22:27

尷尬！微軟開發者大會一開始就出槌 HoloLens 2演示失敗

2019-05-08 16:49

平價國民車款 Gogoro 3採用符合食用等級PP材質車殼

2019-05-08 21:14

Pixel 3a系列亮相 Google台灣團隊功不可沒

2019-05-08 11:30

全球最輕17吋筆電來了！LG gram挑戰19.5小時續航還有軍規認證

2019-05-08 20:53

《冰與火之歌》最終季熱播 釣魚網站搭順風車乘勢興起

2019-05-08 16:10

台灣首波同步上市！Google Pixel 3a系列只要旗艦機一半價

2019-05-08 12:33

Google I/O大會 7大重點一次看懂

2019-05-08 16:06

新任執行長訪台 LINE加碼30億射3箭

2019-05-08 14:31

Google Pixel 3a亮相 颳「台」風

2019-05-08 14:31

打造未來筆電產品 Intel於台北、上海、加州成立開放實驗室

2019-05-08 21:13

蔡依林曾代言 BeeTalk台灣宣布520結束營運

2019-05-08 18:43

Google Assistant互動反應更快 將加入駕駛模式

2019-05-08 14:48

Pixel 3a正式揭曉 鎖定Pixel 3一半價位需求

2019-05-08 14:39

Nest Hub Max揭曉 更適合放在廚房、客廳使用的智慧顯示器

2019-05-08 14:39

Android Q加入更多裝置端人工智慧應用 安全更新更快

2019-05-08 14:43

結合3D物件與AR Google Search將讓人更易理解搜尋結果

2019-05-08 14:49

OPPO Reno 10倍變焦版將透過更新獲得60倍數位變焦拍攝功能

2019-05-09 09:40

谷歌推新瀏覽工具 限制廣告商追蹤用戶網路活動

2019-05-08 21:53

LG新款gram輕薄筆電登台 17吋僅有1340公克重

2019-05-09 09:27

代號Yukon的iOS 13將會帶來更多「借鏡」第三方app功能 5G連網功能要等明年

2019-05-09 09:30

三星螢幕可凹折手機Galaxy Fold 可能無法趕在5月底前重新出貨

2019-05-09 09:39

watchOS 6更新將使Apple Watch更能獨立運作使用

2019-05-09 09:38

Google也打造螢幕可凹折手機原型 但還不會成為市售產品

2019-05-09 09:27

微軟針對選舉、政黨活動提供工具資源 確保選情可信度

2019-05-08 14:25

LINE在台加碼投資1億美元 吸引更多合作夥伴、加速服務擴展、招募更多人才

2019-05-09 09:26

蘋果推出以股神巴菲特為角色設計的第一人稱送報遊戲

2019-05-09 09:42

Google藉由人工智慧持續改善人類生活 並且強調維護隱私安全

2019-05-09 09:29

macOS 10.15預計加入更多iOS平台app 同時也會整合Screen Time、Siri捷徑

2019-05-09 09:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top