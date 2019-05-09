LG新款gram輕薄筆電登台 17吋僅有1340公克重

今年在CES 2019期間更新的新款LG gram筆電，稍早宣布在台上市消息，其中獲得金氏世界紀錄認證全球最輕盈17吋筆電的17Z990也宣布引進台灣市場，其他則包含三款15.6吋機種，以及兩款14吋機種。

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由於在17吋機種採用僅1340公克重量設計，使得LG gram筆電再次以輕巧機身獲得目光賞識，而新款15.6吋與14吋機種也在採用Intel第8代Core i系列處理器等設計之下，使得電池續航時間可額外延長2小時左右，同時也確保機身重量更加輕盈。

雖然採用17吋螢幕規格，但因為配合窄邊框技術設計，使得17Z990實際大小約貼近一般15吋筆電，並且搭載16:10顯示比例規格螢幕，而機身維持採用奈米碳鎂合金材質，確保輕盈與堅固耐用性，同時也強調符合美國軍規認證。

硬體規格方面，包含17吋與14吋機種都會採用Intel第8代Core i5等級處理器，而台灣銷售版本僅15.6吋機種會額外提供Core i7等級處理器選項，所有機種均搭載8GB記憶體，並且提供額外擴充插槽，儲存容量則搭載256GB或512GB選項，至於IPS螢幕僅17吋機種採用2K解析度設計，其餘機種都是採用1080P規格。

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而連接埠部分，基本上均提供USB 3.1、HDMI、Micro SD記憶卡槽與3.5mm耳機孔，而17吋與15.6吋機種會額外提供支援Intel Thunderbolt 3規格的USB-C連接埠，14吋機種則僅提供USB-C連接埠，同時在電源按鍵整合指紋辨識器。三種尺寸機種的電池規格均為72Wh，17吋、15.6吋與14吋機種的電力續航時間，分別為19.5小時、21.5小時與23.5小時，但實際使用時間還是要看操作情況而定。

建議售價部分，17吋機種將以新台幣59900元價格上市，僅提供白色款式，而15.6吋機種則以新台幣43900元起跳價格上市，分別提供白色與銀色款式，至於14吋機種則會以新台幣41900元起跳價格銷售，同樣提供白色與銀色款式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》