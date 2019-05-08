蘋果台灣官網終於開賣！新款iPad Air及iPad mini

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Apple在2019年3月時突襲推出多款新品，包括AirPods 2、10.5吋iPad Air、iPad mini第五代、改款的 iMac…等，其中10.5吋iPad Air和iPad mini第五代主打效能升級，搭載A12 Bionic處理器、支援第一代Apple Pencil。

等了近兩個月繼iMac在台上市後，如今終於輪到10.5吋 iPad Air、iPad mini第五代在台灣官網開賣，售價新台幣12,900元起。

2019年款10.5吋iPad Air (第三代)

新一代iPad Air外型延續9.7吋iPad 2018圓弧邊框外型設計，但尺寸放大了一些。搭載具備True Tone原彩技術和廣色域顯示 (P3) 的 10.5吋Retina顯示器，以及A12處理器，效能提升同時也支援AR擴增實境。

此外，iPad Air 2019年的相機鏡頭分別採用700萬畫素FaceTime自拍相機及800萬畫素後置相機，可進行群組FaceTime通話，後鏡頭也能拍攝1080p HD影片。

此外，它支援第一代Apple Pencil，可將iPad Air變成筆記本、畫布，記錄下各種內容，只是…它只提供 64GB和256GB兩種容量：

Wi-Fi型號

●64GB售價為499美元、新台幣16,900元。

●256GB售價為649美元、新台幣21,900元。

Wi-Fi + Cellular型號

●64GB售價為629美元、新台幣21,400元。

●256GB售價為779美元、新台幣26,400元。

2019年款7.9吋iPad mini (第五代)

第五代iPad mini外型上沒有什麼變化，雖然仍採用7.9吋螢幕，但螢幕升級具備True Tone原彩技術和廣色域顯示 (P3) ，亮度也有所提升。硬體也大幅升級，搭載A12 Bionic仿生處理器晶片，效能也因此提升三倍、顯示卡速度也大幅提升。

此外，新iPad mini具有700萬像素、f/2.2光圈相機鏡頭，支援低光源拍攝和高解析度錄影功能，使用藍牙 5.0技術、Gigabit等級LTE，上網速度更快，同時也保留了3.5mm耳機插孔，而且第一代Apple Pencil，支援手繪功能。

根據Apple Store官網資料，iPad mini第五代擁有銀色、太空灰、金色共三種顏色，和64GB和256GB兩種容量可以選擇：

Wi-Fi型號

●64GB售價為399美元、新台幣12,900元。

●256GB 售價為549美元、新台幣17,900元。

Wi-Fi + Cellular型號

●64GB售價為529美元、新台幣17,400元。

●256GB售價為679美元、新台幣22,400元。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》