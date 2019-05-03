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你不知道的「飛行模式」的5大功能 加快充電、防輻射

2019-05-03 15:25香港01 綜合報導

「飛行模式」將手機的通訊功能暫停，避免因電話訊號干擾飛機上電子裝置的正常執行，有...
「飛行模式」將手機的通訊功能暫停，避免因電話訊號干擾飛機上電子裝置的正常執行，有幾個意想不到的效用。
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手機裡有一項眾所皆知的功能「飛行模式」（Airplane mode），這功能是將手機的通訊功能暫停，與基地台中斷連線，避免因電話訊號干擾飛機上電子裝置的正常執行，簡單來說，就是手機處於沒有裝置SIM卡的無訊號狀態。不過生活上除了乘坐飛機時，需開啟飛行模式避免對飛行造成干擾之外，其實，還有幾個意想不到的效用。

1.睡覺時不用擔心手機輻射

任何的電子產品都有一定的輻射量，尤其不離身的手機更是中毒最深，那輻射會對我們人體造成甚麼傷害呢？根據國際輻射防護委員會確定的影響包含，因輻射誘發的不孕、造血功能降低與血球細胞減少、誘發水晶體混濁與視力減退或器官的發炎，最嚴重莫過於「癌症」了。所以如果可以在睡覺8小時的期間，都啟用飛行模式，而且讓手機儘量遠離枕邊，就能夠大大減低受手機輻射的迫害。

2.不打擾玩遊戲破關

大部分遊戲的狂熱者在破關時，最討厭兩件事情：一是有電話打進來，二是手機電池沒電。所以在玩遊戲之前嘗試先將飛行模式打開，然後再連接上WIFI，因為飛行模式有一個很貼切的名號叫「不打擾模式」，所以當心情不好不想說話、男女朋友吵架不想說話、開會中暫時需要關機等情況，其實並不需要真的關機，開啟飛行模式就可以不受打擾，可是依然可以使用WIFI來滑Facebook或IG。

3.防止夜半被盜刷、亂扣費

如今許多家銀行推廣，利用手機綁定信用卡號碼，以行動支付付款，但此方便之餘，更需要仔細想想如何保護個人資料的安全性，而午夜是人們警覺性最低的時候，駭客容易從我們的手機下手，而開啟飛行模式就可有效阻絕手機遭外人入侵。另外，特別是小給孩子玩手機遊戲的時候，只需要打開手機的飛行模式，就不怕手機被不小心扣費了，真的相當實用。

4.加速充電、節省電量

因為網路狀態下手機會消耗更多的電量，那麼在手機充電的狀況下，想要快速充電最好是關掉網路和關掉開啟中的程式，更好的做法是開啟飛行模式，這樣不僅可以加快手機充電速度，而且還能降低手機耗電速度。此外，如果在訊號特別不好的地方是很耗費電力的，為減省電力，這時候開啟飛航模式也是很好的選擇。

5.快速重置網路訊號

大家都有遇到這樣的問題，就是在一些信號很差的地方例如坐地鐵或在地下室，可能手機會出現無信號並且長時間無法連接網路的狀況，這個時候可以打開飛行模式，然後一分鐘後再關閉掉，這樣就等同將手機重新啟動，能夠快速重新搜索訊號，效果一樣，耗時更短。

延伸閱讀：

iPhone被鎖47年突然奇蹟解鎖 關鍵是開了飛行模式

出國開飛行模式玩遊戲 竟收10萬震撼帳單

文章授權轉載自《香港01》

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