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致敬經典吉他擴大器 Fender Monterey Tweed藍牙音箱在台推出

2019-05-03 10:30楊又肇

過去以製作吉他擴音器、電吉他聞名，並且在2016年收購Aurisonics進軍耳機市場的Fender，今日 (5/2)在台宣布推出全新無線藍牙音箱Fender Monterey Tweed。

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以Fender在1948年打造的第一款系列吉他擴音器Tweed為原型，並且以極具代表性的1959年款式與Bassman電吉他音箱採用金黃色鞋格紋復刻外型呈現，Fender Monterey Tweed除了以經典Tweed擴大器外型打造，更結合藍牙傳輸技術讓聲音傳遞數位化，藉由120W總輸出功率與2組5.1吋低音喇叭、2組1吋高音單體對應充足音域表現。

Fender Monterey Tweed可藉由藍牙4.2版本連接，並且對應aptX與AAC音訊，另外也支援透過3.5mm耳機連接線與RCA音訊傳輸聲音，同時可藉由三組旋鈕控制音量、低頻與高頻輸出表現，另也能透過Shape切換鍵改變聲底表現。

此外，Fender台灣代理海國音樂也表示將會引進Fender旗下監聽入耳式耳機IEM Pro Ten-2，同樣採用Fender旗下HDBA (Hybrid-Dynamic & Balanced Armature)混合式動圈與平衡電樞，搭配無分音設計，3D列印結構框體讓監聽入耳式耳機能詮釋全音域聲音表現，讓音樂演奏者、聆聽者能感受更豐富聲音細節，並且強調全數於美國田納西州境內以手工方式生產。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

藍牙耳機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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