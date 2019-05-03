Razer實踐承諾 將愚人節玩笑的烤土司機變成正式產品

Razer在2016年愚人節提出的烤土司機「Project BreadWinner」，在眾人「眾志成河」支持下，終於以Razer Toaster名稱正式推出。

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其實Razer烤土司機的構想，在2013年9月就已經由粉絲發起「Give us the Razer Toaster」Facebook社團頁面討論，後續更在2016年成為Razer愚人節玩笑素材。

雖然是愚人節的玩笑活動，但因為Razer執行長陳民亮在Facebook頁面提出只要支持人數超過100萬，就換讓這個玩笑成為正式商品，結果在後續透過「Give us the Razer Toaster」Facebook社團頁面連署之下，其中累積超過4萬5000次按讚次數，同時也因為陳民亮曾表示秀出一個Razer刺青就算10萬個讚，最後因為累積超過12名粉絲秀出身上Razer標誌刺青，使得最終支持按讚數量一舉突破100萬。

而這樣的情況下，陳民亮也同意讓「Project BreadWinner」成為正式產品，並且以Razer Toaster作為正式名稱。

當然，做出一款烤土司機，對於Razer並非難事，重點還是在於Razer與粉絲、玩家之間的互動與承諾，同時也看見Razer再次成功地完成一次品牌行銷，並且達成與支持者深度互動成效。

目前還不確定Razer Toaster預計何時推出，同時也不確定屆時此項產品是否將成為Razer進軍小型家電市場的首款產品。

除了烤土司機之外，陳民亮去年也在個人Facebook頁面承諾在Twitter轉發超過1萬次，或是在其個人Facebook頁面按讚次數超過1萬的話，就會讓粉絲構想的Razer夾娃娃機實現，或許未來也有可能會在街頭上看見Razer夾娃娃機悄悄營運？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》