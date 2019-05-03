AMD預告新款處理器「Roma」、Navi顯示架構顯示卡將於第三季問世

在稍早公布2019財年第一季財報中，AMD證實將推出採用Zen 2架構設計的新款處理器「Roma」，以及採Navi顯示架構的新款顯示卡，預計將會在今年第三季內問世。

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依照AMD公布財報內容，顯示第一季獲利達12.7億美元，相比去年同期減少23%，而營收則為3800萬美元，相比去年同期降低82%左右，淨利僅達1600萬美元，相比去年同期減少65%。而營收減少原因，主因包含新技術在內投資花費金額，加上處理器與顯示卡產品獲利相對減少有關。

同時，AMD執行長蘇姿豐也透露將會在今年第三季推出代號「Roma」、採用Zen 2架構設計的新款EPYC系列處理器，而採用Navi顯示架構的新款顯示卡也準備對外揭曉。

在今年CES 2019期間，蘇姿豐也在大會演講時對外展示以台積電7nm FinFET製程打造，採用Zen 2架構設計的第三代Ryzen系列處理器，預期最快會在今年Computex 2019期間公布具體細節。

不過，若以推行時間來看的話，預期AMD第一款進入市場銷售，並且以7nm FinFET製程打造的處理器產品，將會是新款EPYC系列，第三代Ryzen系列處理器預計會在稍晚時候提供銷售。

至於採用Navi顯示架構的新款顯示卡，預期將會是一系列全新產品，同時定價策略也將比Radeon VII更加親民，但目前還無法確定具體細節，預期同樣會在今年Computex 2019期間揭曉。

就先前消息，Navi架構將區分為Navi 10與Navi 12，其中Navi 10將用於Radeon RX 3080，並且配置8GB GDDR6顯示記憶體，熱設計功耗為150W，而Navi 12則分別用於Radeon RX 3070與Radeon RX 3060，記憶體分別採用8GB GDDR6規格與4GB GDDR6規格，熱設計功耗分別為120W與更低的75W。

競爭對象部分，AMD有可能將以Radeon RX 3080用於對抗NVIDIA GeForce RTX 2070或GeForce GTX 1080，而Radeon RX 3070則將與GeForce RTX 2060或GeForce GTX 1070競爭，Radeon RX 3060預計設定與GeForce GTX 1650或GeForce GTX 1060抗衡。

至於建議售價，Radeon RX 3080可能會以249.99美元上市銷售，而Radeon RX 3070與Radeon RX 3060則分別為199.99美元與129.99美元。

其中，AMD可能會在新款顯示卡取消採用價格相對較高的HBM2顯示記憶體，並且將以Navi 10作為主力設計，同時可能加入光線追蹤 (Ray Tracing)設計，而Navi 12則可能不會加入光線追蹤。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》