親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星摺疊機出包
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

讓孩子冒險…不是恐龍家長 是培養韌性

韓國瑜留不住！綠轟「家臣」 土開總經理程建騰請辭

AMD預告新款處理器「Roma」、Navi顯示架構顯示卡將於第三季問世

2019-05-03 10:48楊又肇

在稍早公布2019財年第一季財報中，AMD證實將推出採用Zen 2架構設計的新款處理器「Roma」，以及採Navi顯示架構的新款顯示卡，預計將會在今年第三季內問世。

分享

依照AMD公布財報內容，顯示第一季獲利達12.7億美元，相比去年同期減少23%，而營收則為3800萬美元，相比去年同期降低82%左右，淨利僅達1600萬美元，相比去年同期減少65%。而營收減少原因，主因包含新技術在內投資花費金額，加上處理器與顯示卡產品獲利相對減少有關。

同時，AMD執行長蘇姿豐也透露將會在今年第三季推出代號「Roma」、採用Zen 2架構設計的新款EPYC系列處理器，而採用Navi顯示架構的新款顯示卡也準備對外揭曉。

在今年CES 2019期間，蘇姿豐也在大會演講時對外展示以台積電7nm FinFET製程打造，採用Zen 2架構設計的第三代Ryzen系列處理器，預期最快會在今年Computex 2019期間公布具體細節。

不過，若以推行時間來看的話，預期AMD第一款進入市場銷售，並且以7nm FinFET製程打造的處理器產品，將會是新款EPYC系列，第三代Ryzen系列處理器預計會在稍晚時候提供銷售。

至於採用Navi顯示架構的新款顯示卡，預期將會是一系列全新產品，同時定價策略也將比Radeon VII更加親民，但目前還無法確定具體細節，預期同樣會在今年Computex 2019期間揭曉。

先前消息，Navi架構將區分為Navi 10與Navi 12，其中Navi 10將用於Radeon RX 3080，並且配置8GB GDDR6顯示記憶體，熱設計功耗為150W，而Navi 12則分別用於Radeon RX 3070與Radeon RX 3060，記憶體分別採用8GB GDDR6規格與4GB GDDR6規格，熱設計功耗分別為120W與更低的75W。

競爭對象部分，AMD有可能將以Radeon RX 3080用於對抗NVIDIA GeForce RTX 2070或GeForce GTX 1080，而Radeon RX 3070則將與GeForce RTX 2060或GeForce GTX 1070競爭，Radeon RX 3060預計設定與GeForce GTX 1650或GeForce GTX 1060抗衡。

至於建議售價，Radeon RX 3080可能會以249.99美元上市銷售，而Radeon RX 3070與Radeon RX 3060則分別為199.99美元與129.99美元。

其中，AMD可能會在新款顯示卡取消採用價格相對較高的HBM2顯示記憶體，並且將以Navi 10作為主力設計，同時可能加入光線追蹤 (Ray Tracing)設計，而Navi 12則可能不會加入光線追蹤。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AMD顯示卡

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

小米有品「無線手持掃地機」 眾籌價格不到500元

2019-05-02 17:01

AirPods 2 雷射鐫刻簡易開箱分享！值得買嗎？

2019-05-01 21:03

Razer實踐承諾 將愚人節玩笑的烤土司機變成正式產品

2019-05-03 10:32

致敬經典吉他擴大器 Fender Monterey Tweed藍牙音箱在台推出

2019-05-03 10:30

打造智慧玩具跑車、迷你人工智慧機器人的Anki因資金困境面臨停業

2019-05-02 10:03

Xbox One S全數位版 確定以新台幣7980元在台上市

2019-04-30 09:14

時尚極輕薄筆電 Acer Swift 7 下月開賣

2019-04-29 23:27

電競NB崛起 引爆2020年換機潮

2019-04-29 11:39

網美也著迷！Acer Swift 7輕薄極窄邊框筆電時尚登場

2019-04-27 21:44

強調隨處可及的娛樂互動 AT&T將推三星大尺寸平板Galaxy View 2

2019-04-26 09:44

德誼數位27日開賣新版AirPods！攜碼0元再送自拍神器

2019-04-25 19:43

研調：明年美過半家庭有智慧音箱

2019-04-25 14:46

創新電信方案幫你省更多！線上購物遠傳買單 台灣之星加值隨你選

2019-04-25 11:54

為了滿足行銷需求 Intel在第9代節電版處理器首度增加Core i9規格

2019-04-25 09:30

蘋果準備讓iPad支援滑鼠操作 增加精準度

2019-04-25 09:23

市場分析認為蘋果今年將推出兩款全新AirPods 預計年底量產

2019-04-25 09:16

Tesla建造自有自駕專用處理器晶片 預計明年開始推行自駕計程車服務

2019-04-25 09:05

三星可能會在近期內揭曉 瞄準居家使用的Galaxy View 2

2019-04-25 09:05

中華電信攜手合作夥伴 推智慧聲控服務平台「i寶貝」

2019-04-24 21:01

小米也推可當「畫框」的輕薄壁掛電視 「夏日客廳瘦身三件組」同步亮相

2019-04-24 10:03

realme品牌將「回歸」中國市場 持續競爭極度性價比市場？

2019-04-24 10:02

動眼看／換上第9代Core i處理器、新顯示卡的華碩遊戲筆電

2019-04-24 10:02

鎖定主流市場，NVIDIA將GeForce GTX 1660 Ti、1650加入輕薄筆電Max-Q設計

2019-04-24 09:56

定位超值PC應用需求的GeForce GTX 1650顯示卡揭曉

2019-04-24 09:52

Intel打造有史以來最高效能的筆電處理器 支援Wi-Fi 6、更大記憶體容量

2019-04-24 09:51

Intel擴展更多第9代Core i系列桌機版處理器 節電版本增加Core i9規格選項

2019-04-24 09:47

蘋果傳第4季推2款新AirPods 艾克爾切入供應鏈

2019-04-24 09:36

每天碰手機次數近3千 蘋果執行長教你怎麼戒iPhone癮

2019-04-24 08:43

蘋果新AirPods台灣官網開賣了！5月2日開始發貨

2019-04-23 20:59

影／8K影音世代來臨 三星來台發表全新QLED 8K量子電視

2019-04-23 19:08

高顏質世代來臨！三星QLED 8K量子電視大尺寸磅礡登台

2019-04-23 18:18

小米「全面屏」電視亮相 不用遙控器

2019-04-23 15:09

加入支援蘋果iTunes、AirPlay 2投放 三星2019年款QLED量子電視在台揭曉

2019-04-23 14:51

三星新QLED 8K電視 秀獨家「變色龍模式」

2019-04-23 14:01

換上S850處理器的新款MateBook E 華為正式揭曉旗下首款常時連網筆電

2019-04-23 09:09

華碩推出系列對應創作需求的專業螢幕、PC

2019-04-22 10:40

Google Home現在可以選擇YouTube作為音樂播放來源

2019-04-22 10:29

一天掛掉66台電腦 大學前畢業生帶USB炸彈破壞

2019-04-21 17:56

未來Mac會認主人 也知道你有沒有在看它

2019-04-21 16:05
看更多

熱門文章

美空軍採宏達電VR培訓戰機飛行員 英皇家空軍也將加入

2019-05-02 17:57

小米有品「無線手持掃地機」 眾籌價格不到500元

2019-05-02 17:01

Google改政策後 再推定期自動刪除歷史搜尋、定位紀錄

2019-05-02 15:28

Google用戶個資 將可選擇自動刪除

2019-05-03 03:16

線上文件壓縮工具 支援各種圖片、影片格式和PDF

2019-05-02 22:07

鋼鐵人AI管家「賈維斯」 快成為我們與電腦互動的主要方式

2019-05-02 16:14

Razer實踐承諾 將愚人節玩笑的烤土司機變成正式產品

2019-05-03 10:32

AMD預告新款處理器「Roma」、Navi顯示架構顯示卡將於第三季問世

2019-05-03 10:48

Google打造CallJoy服務 讓小型商家有「專人」協助接聽來電

2019-05-03 10:33

低薪勞工保飯碗 日後得看機器人臉色

2019-05-02 22:45

Eric Schmidt、Diane Greene確認不再擔任Alphabet董事

2019-05-03 10:36

與蘋果和解之後 高通約可增加45億至47億美元收入

2019-05-03 10:47

《邊緣禁地3》實機遊玩內容展示 呈現新敵人、新地點和新武器

2019-05-03 10:36

致敬經典吉他擴大器 Fender Monterey Tweed藍牙音箱在台推出

2019-05-03 10:30

開發者駁斥蘋果維護隱私安全說法 呼籲開放Screen Time相關API

2019-05-03 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top