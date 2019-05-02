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小米有品「無線手持掃地機」 眾籌價格不到500元

2019-05-02 17:01電獺少女

這個價格

會讓我很想買來玩看看XD

大家在家裡打掃都用什麼工具呢？是價格偏高但比較省力的掃地機器人/無線吸塵器，或是便宜但需要費時又費力的掃把？小米眾籌上有一款「宜潔無線手持掃地機」，外型有點像是無線吸塵器＋掃地機器人的組合，重點是眾籌價只要99元人民幣，目前已有一萬七千多人支持這項商品，達成率非常高阿！

小米眾籌是一個小米的募資平台，產品放上去，有人喜歡就可以選擇先付錢支持它，等到有夠多的人支持這樣產品，累積到一定的金額，就可以量產並出貨，在小米有品的中國官網上，就推出一款「宜潔無線手持掃地機」，有點像是一款掃地機器人，不過多了長長的手把，需要自己手持推動

分享

為什麼會說像掃地機器人，因為它兩側有短刷毛，先把兩側的垃圾掃到中間，加上中間的主刷，可以將地上的垃圾掃進垃圾盒，掃完後還有靜電布可以再把一些小灰塵、碎屑吸起來，套裝裡面內附30片無紡布，可以用完就丟不用手洗

這款掃地機用2,000mAh的大電池，充電一次可以持續使用兩小時，續航的確是現在很多無線吸塵器的一個痛點，而重量大部分應該都是在掃地機上，手持兩個小時...應該不會太辛苦，保證可以讓你掃好掃滿...(?)

▼倒垃圾的時候，按下塵盒主機後方的按鈕，就可以一鍵打開

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米募資

電獺少女

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