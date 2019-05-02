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Valve自有虛擬實境頭戴裝置Index VR開放預訂 6月下旬出貨

2019-05-02 09:39聯合新聞網 楊又肇

日前預告即將推出的Valve自有虛擬實境頭戴裝置，稍早終於確認將以Index VR名稱推出，同時外型也確實如先前提前曝光內容，採取類似HTC VIVE、Oculus Rift的綜合設計，並且配合兩組定位裝置與左右手持控制器操作使用。

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由於累積過去與HTC、Oculus VR合作經驗，因此除了採用極為相似的定位配置與互動操作模式，就連頭戴裝置本體也都有些似曾相識的設計，而定位裝置也能與同樣支援SteamVR 2.0定位追蹤技術相同的HTC VIVE Pro使用定位裝置相容。

包含頭戴裝置、左右手持控制器、定位裝置在內配件的銷售套件，將會以999美元價格銷售，而Valve也提供個別單獨購買不同配件選項，其中頭戴裝置建議售價為500美元、左右手持控制器建議售價為279美元，而左右定位裝置建議售價則為149美元，另外也額外提供頭戴裝置與左右手持控制器的組合，建議售價則為749美元。

頭戴裝置本身採用支援1440 x 1660解析度的LCD面板，並且讓畫面更新率可達120Hz，甚至可額外支援144Hz顯示規格，讓使用者在虛擬實境體驗可以有更穩定視覺感受。此外，頭戴裝置上的耳機採可拆卸設計，可讓使用者更換個人習慣耳機使用。

Index VR透過DisplayPort 1.2與USB 3.0分別傳輸影像及數據內容，同時也必須透過一組變壓器供電運作，並且可藉由增加至四組定位裝置，讓虛擬實境影像定位更準確。

至於建議運作硬體規格，則至少要配置雙核心、支援多線程運作的處理器、8GB以上記憶體，以及NVIDIA GeForce GTX 970，或是AMD Raddeon RX 480以上顯示卡，在推薦使用硬體規格部分，則建議使用四核心以上處理器、NVIDIA GeForce 1070以上規格顯示卡。

目前Index VR將從5月1日起開放預訂，而實際出貨時間則預計會在6月28日，台灣地區目前暫時還無法訂購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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