打造智慧玩具跑車、迷你人工智慧機器人的Anki因資金困境面臨停業

2019-05-02 10:03 聯合新聞網 楊又肇



去年還宣布推出迷你人工智慧機器人的Anki，稍早傳聞即將進入停業狀態，可能造成200人失業。

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Recode網站報導指出，過去曾經推出讓蘋果讚賞，並且登上WWDC 2013舞台示範的Anki Drive智慧玩具跑車製造商Anki，稍早由執行長Boris Sofman於內部會議向員工說明公司將被迫關門停業，預計最快在美國西岸時間週三就會進入停業狀態。

就消息來源表示，至少會有近200名Anki員工工作權益受影響，而這些員工預計可獲得1周左右的工作金額作為遣散費補償。

而造成Anki關門停擺的原因，與近期融資失敗有關，其中可能與Anki近年來的產品發展始終無法脫離手機、平板裝置連動應用，而投資者期望Anki可以成為發展項目更健全的機器人公司，加上近期包含Overdrive、Cosmo與Vector在內消費型機器人產品製造也先後面臨困境，因此讓投資者對Anki發展開始產生懷疑。

Anki曾在2017年達成近1億美元營收表現，並且在2018年明顯成長，甚至在更獲得包含Andreessen Horowitz在內風險投資提供2億美元以上金額，而後續Anki更透露包含亞馬遜、Comcast、微軟在內企業均有意出資收購，但顯然目前並未有廠商計畫收購Anki。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》