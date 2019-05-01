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AirPods 2 雷射鐫刻簡易開箱分享！值得買嗎？

2019-05-01 21:03聯合新聞網 iPhone News 愛瘋了

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蘋果官網訂「二代AirPods搭配充電盒」，也就是選擇充電盒沒有無線充電功能的人，很多在今天都提早收到了。如果沒有在充電盒上電射刻字的人，有些上禮拜就收到。可能從一代AirPods到現在二代，大家對 AirPods開箱都已經看膩？所以這篇只簡單和大家分享二代AirPods 2開箱，和一、二代AirPods有什麼不同之處？

● 二代AirPods和一代AirPods有何不同

以前在蘋果官網買東西，基隆大多是黑貓送來，不過這次是DHL快遞。DHL有一個特色，就是快遞員在基隆很常找不到路，都會打電話來問你家在那.....。

AirPods 2採用全新的Apple H1耳機晶片驅動，支援「嘿 Siri」直接下命令，不需要再用手指去點耳機。

如果你不是買AirPods搭配無線充電盒版的話，外包裝盒一代和二代幾乎是一模一樣。

無線充電盒版，在充電盒上多了一個充電提示小綠燈。

不過你可以從包裝盒側面的產品型號：A2031、A2032來判斷是二代AirPods。也能將Serial No.輸入「蘋果支援保固狀態」查詢，也能確認是不是AirPods (2nd Generation)。

AirPods包裝盒裡就這些東西：耳機、說明文件和保固卡。(竟然沒送蘋果貼紙)

在包裝盒裡還有附一條Lightning對USB連接線，可以讓你幫AirPods充電盒充電。

哥是在蘋果官網訂的，所以能免費雷射鐫刻，刻你想刻的字，不管中英日都可以。雷刻除了能寫些祝福的話送人當禮物外，刻自己的名字也有一點防盜或防拿錯的功用。

如果是無線充電盒的話，除了能用無線充電外，也能用Lightning有線充電。

一二代充電盒也幾乎一樣，如果是無線充電盒外面多一顆小綠燈。一般充電盒的金屬條是亮面材質、無線充電盒是霧面材質。

AirPods 搭配一般充電盒，綠色充電指示燈是在裡面。

AirPods讓人最大的驚喜就是在打開充電盒那一瞬間，免按住按鈕發射訊號、免到藍牙設定頁面輸入PIN碼，一切就是這麼簡單。不管我在iPhone、iPad、Apple Watch或Mac上都能輕鬆切換，完全不需要重新配對。

AirPods的型號、序號也會印在充電盒裡，支援最新藍牙5.0標準。

就是這小玩意！三年前推出時被笑翻天、三年後全球賣翻天。這年頭不戴個AirPods都不敢在健身房裡走跳。

EarPods和AirPods有何不同

除了有線和無線外，EarPods和AirPods在外型上還是有明顯差異，比如機身上的氣孔形狀和位置，再來就是水管的粗度。AirPods的水管粗很多，因為裡面塞了398mAh的鋰電池。

二代AirPods 2值得買嗎？

我和大多數人一樣，後悔了。

後悔太晚買！

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，，由Brian Fang撰寫，聯合新聞網獲授權轉載。》

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