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AMD確認推出 附上執行長簽名的黃金版Ryzen 7 2700X處理器

2019-05-01 09:22聯合新聞網 楊又肇

日前傳出將推出慶祝成立50週年，並且附上執行長蘇姿豐簽名的黃金版Ryzen 7 2700X處理器，稍早由AMD確認將搭配黃金版Radeon VII顯示卡，以及AMD 50週年遊戲大禮包一同推出。

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AMD預計從美國西岸時間4月29日至6月8日期間，透過全球零售商與電子零售商推行50週年紀念促銷活動，其中包含執行長蘇姿豐簽名的黃金版Ryzen 7 2700X處理器，以及黃金版Radeon VII顯示卡，同時也將搭贈《湯姆克蘭西：全境封鎖2》黃金版與《末日之戰》遊戲內容。

其中，黃金版Ryzen 7 2700X處理器將以金黃色的AMD 50週年紀念包裝，而黃金版Radeon VII顯示卡則會以鮮豔的紅色外殼，搭配金黃色的AMD 50週年紀念包裝。

詳細活動內容如下：

即日起至6月8日，凡購買AMD 50週年黃金版Ryzen 7 2700X或Radeon VII將獲得：

  • AMD 50週年遊戲大禮包：購買黃金版產品，或其他指定AMD Ryzen處理器、Radeon顯示卡、或搭載Ryzen及Radeon的PC，皆能免費獲得PC版《末日之戰》的遊戲序號。另外還能獲得PC版《湯姆克蘭西：全境封鎖2》黃金版的遊戲序號，內含Year 1 Season Pass，可以提早一週體驗第一年推出的全年章節、8個機密任務和任務獎勵 (背包獎杯)、即時解鎖3項技能、特工防禦套裝、偵查表情動作、額外的獎勵與項目，以及獨家的AMD 50週年遊戲臂章。

  • AMD 50週年紀念T恤以及AMD總裁暨執行長蘇姿豐博士簽名貼紙：為紀念AMD歷史上的這一重大里程碑，AMD 50週年黃金版Ryzen 7 2700X以及Radeon VII都會附上一張AMD總裁暨執行長蘇姿豐博士簽名的AMD50貼紙，以及一張可免費兌換AMD 50週年紀念T恤的兌換券。

Ryzen 7 2700X黃金版將從即日起在北美、拉丁美洲、歐洲、大中華區，以及亞太區部分國家與地區的指定零售商與電子零售商限時販售，建議零售價為329美元，而Radeon VII黃金版則將透過AMD美國官網及京東 (JD.com)限時銷售，建議零售價為699美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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