共享行動電源服務ChargeSPOT正式進軍台灣 提供異地租借、歸還

2019-05-01 09:33 聯合新聞網 楊又肇



雖然行動電源已經是相當普及應用產品，但通常就是會面臨要使用時才發現沒帶、忘記充電，或是少了連接線的情況，因此創立於香港，並且擴展到日本，預計將服務擴展到泰國、馬來西亞的共享行動電源服務ChargeSPOT，稍早已經悄悄地在台灣地區試營運，在今日 (4/30)正式宣佈進軍台灣市場。

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類似的服務，其實在中國已經相當普及，方便使用者發現手機快沒電，同時又面臨必須透過手機使用支付功能服務時，可以趁著手機還有電力時租借充電，以利接下來必須透過手機完成付款、叫車搭乘等使用需求。

而ChargeSPOT所提供服務，則是主打每小時以新台幣12元計費，租借超過3小時，則會在時間滿48小時內維持相同計費，亦即使用者能在48小時內以新台幣36元價格租借使用行動電源，同時提供異地租借、歸還，甚至提供台灣租借、日本歸還的使用模式，整體使用上可說是相當便利。

服務所採用的行動電源容量為4500mAh，支援5V/2A規格充電，並且可幫Lightning、Micro USB或USB Type-C連接埠介面裝置充電。使用者可以透過專屬app搜尋距離自己最近的ChargeSPOT服務據點，系統會透過地圖顯示位置，以及可租借或可歸還行動電源數量，透過相機掃瞄QR Code即可完成租借，而歸還時候僅需把行動電源放進架子空格即可完成。

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同時使用者也能將常用租借地點儲存備用，而ChargeSPOT未來也會與合作地點店家提供各類優惠服務。不過，如果使用者忘記在48小時內歸還，或是不慎將行動電源遺失、使用損壞，系統將會收取使用者預付的新台幣399元金額作為補償。

目前ChargeSPOT已經在香港地區設置超過5000個服務據點，而在日本地區也已經提供超過4000個服務據點，而在過去兩個月於台灣地區試營運階段，則已經與312間店家合作導入，讓使用者能更方便地透過餐廳等地點租借行動電源，幫手機補充電力。

依照ChargeSPOT說明，接下來將會在今年底前於台北地區設置超過2000個服務據點，同時也會針對南部地區觀光景點進行合作，預計年底前將會在台灣地區設置約7000-9000個服務據點。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》