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三星再增加一款可垂直使用藝術電視 「The Sero」系列

2019-05-01 09:42聯合新聞網 楊又肇

稍早於南韓首爾江南區狎鷗路上展開的快閃店中，三星對外揭曉一三款藝術風格設計的電視產品「The Sero」系列，藉由可橫向翻轉設計使電視螢幕能以垂直形式使用，同時也藉由QLED技術與窄邊框設計，讓電視螢幕可像畫框般擺飾。

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The Sero系列是在三星先後推出The Frame與The Serif系列藝術電視產品之後，藉由「垂直」概念打造的全新電視產品，讓使用者能以不同使用角度觀看內容，同時也能藉由與手機快速連動方式頭放手機拍攝照片、影片，甚至可作為手機延伸螢幕使用。

而在設計方面，The Sero系列一樣採用三星QLED技術，以及窄邊框設計風格，藉此呈現宛如畫框般的造型，並且採用僅以單一線路打造的Magic Cable，將原本紛亂線材精簡為單一連接線，方便使用者將線材隱藏在電視背面，以及減少線材多餘干擾。

其他功能，則包含搭載4.1聲道、60W輸出功率擴音喇叭，並且可藉由內建NFC快速與手機感應配對，讓使用者能快速將手機上存放內容投放到電視上播放。

新款The Sero系列僅提供43吋規格，並且採用海軍藍配色外觀，建議售價則為1890萬韓元，預計今年5月底先在韓國市場推出。

同時，三星此次也如先前說明將The Frame與The Serif系列電視產品全數換上QLED面板，讓新款電視也能顯示更鮮豔色彩。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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