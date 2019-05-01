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Oculus Quest、Oculus Rift S上市時間確認 台灣也能買得到

2019-05-01 08:40聯合新聞網 楊又肇

去年在Oculus Connect 5活動上揭曉的無線化虛擬實境頭戴裝置Oculus Quest，以及在今年GDC 2019活動宣布與聯想合作打造的Oculus Rift S，在此次F8 2019活動中正式確認上市時間，預計會在今年5月21日正式開放銷售。

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建議售價部分，兩款虛擬實境頭戴裝置都將以399美元價格銷售，其中以獨立形式運作的Oculus Quest則分別推出64GB與128GB儲存容量版本，後者建議售價則為499美元。至於上市地點，包含美國在內的22個國家地區都會上架銷售，其中也包含台灣，而美國從即日起已經可以透過亞馬遜、Best Buy、微軟、Walmart等通路預訂。

規格部分，Oculus Quest將對應單眼視覺可達1600×1440解析度，整體基本上是以獨立運作形式使用，透過名為Insight的感測技術識別身體6軸自由度動作，以及雙手控制器之間的連動，整體上可視為Oculus Go的強化版本，此外也能支援部分Oculus Rift使用內容。

而與聯想合作的Oculus Rift S，則是提升整體配戴舒適感，並且將原本搭載的OLED面板更換成與Oculuas Go相同的LCD面板，並且將解析度提昇至1280 x 1440，而畫面更新率則從原本90Hz降為80Hz，但整體視覺範圍則是變得更廣，而原本內建耳機設計則取消，變成由使用者自行外接偏好使用耳機。

頭戴裝置除了變得更加輕巧，同樣透過內建5組鏡頭進行定位，一樣可以透過Passthrough+功能搭配鏡頭拍攝畫面，讓使用者不必取下頭戴裝置即可「看見」前方影像。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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