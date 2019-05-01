Facebook智慧顯示器Portal開放加拿大銷售 今年秋季進入歐洲市場

2019-05-01 09:04 聯合新聞網 楊又肇



去年10月揭曉整合Alexa數位助理、更容易遠距離「面對面」聊天的智慧顯示器Portal，稍早由Facebook確認將會開放美國以外地區市場銷售，預計在近期內進駐加拿大，並且在今年秋季進入歐洲市場。

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除此之外，配合此次發表內容，Facebook也確認Portal同樣會整合端到端加密保護，並且新增支援WhasApp通訊服務。

Portal具備10吋與15吋兩種設計，分別採用解析度為1280 x 800的10吋螢幕設計，本身以橫向顯示使用為主，而採用15吋設計、解析度為1920 x 1080的Portal+則以直立形式使用，方便使用者在視訊對話時看見聊天對象全身，甚至也能更方便瀏覽Facebook動態訊息。

無論是Portal或Portal+，均採用亞馬遜數位助理服務Alexa設計，並且加入Facebook旗下人工智慧技術設計，讓使用者透過Portal進行視訊對話時，可以讓鏡頭始終聚焦在適合縮放距離，同時也能自動消除背景噪音，讓使用者視訊對話就像是面對面聊天。

使用者要與Portal互動時，僅需透過「Hey Portal.」即可喚醒裝置，即可以口語方式操作。

在此次公布消息中，Facebook也確認將會在Portal加入支援Facebook Live直播，以及與亞馬遜合作的串流影音服務Amazon Prime Video服務。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》