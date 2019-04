Xbox One S全數位版 確定以新台幣7980元在台上市

2019-04-30 09:14 聯合新聞網 楊又肇



日前預告將在5月8日於台灣市場推出的Xbox One S全數位版 (Xbox One S All-Digital Edition),台灣微軟終於公布將以新台幣7980元價格上市,並且從即日起開放預購。

台灣微軟宣布,Xbox One S全數位版將以新台幣7980元價格推出,而市面上保留搭載光碟機的Xbox One S主機,則僅保留分別與《盜賊之海》、《湯姆克蘭西:全境封鎖2》、《冒險聖歌》、《極限競速:地平線3》、《戰地風雲5》等遊戲個別推出遊戲同捆組合的銷售版本,建議售價則為新台幣9480元。

而Xbox One S全數位版在美國地區預計於美國西岸時間5月7日開放銷售,建議售價則為250美元未稅價格,因此台灣地區售價基本上與美國市場銷售價格沒有太大差異,同時也在幾乎相同時間開放銷售。

硬體規格部分,扣除光碟機播放功能,Xbox One S全數位版與一般版本的Xbox One S並沒有任何差異,僅差別在遊戲內容均以數位版形式運作。而取消實體光碟機設計,Xbox One S全數位版僅以數位下載內容使用為主,並且同捆包含《盜賊之海》、《極限競速:地平線3 (Forza Horizon 3)》和《當個創世神》三款遊戲數位版下載序號,另外也加贈一個月的Xbox Live金會員服務與Xbox Game Pass折扣。

微軟之所以考慮推出Xbox One S全數位版,預期也是跟目前越來越多人選擇購買數位版遊戲內容,加上目前光碟遊戲依然需要將部分內容複製到主機硬碟存放,藉此加快存取效率,而後續下載更新檔案也同樣需要下載至硬碟安裝使用,因此讓光碟版遊戲優點僅剩下收藏、二手交易等用途,因此推出全數位版主機,或許能藉由額外折扣吸引更多玩家。

另一方面,由於微軟也計畫推出自有雲端串流遊戲服務Project xCloud,因此Xbox One S全數位版預期也會支援此項服務,但不代表微軟下一世代的Xbox One主機也會取消搭載光碟機設計,畢竟對多數市場而言,光碟機依然會有其存在必要性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》