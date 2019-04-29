時尚極輕薄筆電 Acer Swift 7 下月開賣

2019-04-29 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／台北報導



Acer Swift 7將於5月底正式開賣，上市建議售價63,900元。 圖／宏碁提供 分享 facebook

想要走到哪都時尚又有行動辦公效率，隨身筆電可得效能好又輕薄有型。甫榮獲眾多國際設計獎的宏碁全新極輕薄筆電Acer Swift 7（SF714-52T），將在5月於網購通路陸續開放預購，5月底正式開賣，上市建議售價63,900元，預購隨貨送專屬精美劍橋包、Type-C多合一轉接器及精緻皮套，上網登錄再送市價1,550元的施華洛世奇水晶觸控筆。

Swift 7推出時尚簡約的黑白2色，機身採用鎂鋰及鎂鋁合金，耐用穩固，內建14吋Full HD 1920 x 1080 IPS觸控螢幕，四邊螢幕邊框僅2.57公釐，高達92%屏占比幾乎等於無邊框全螢幕，並使用康寧大猩猩玻璃觸控板，堅固又具有高精準度和高反饋靈敏度。延續上一代的極致輕薄設計，厚度僅9.95公釐，重量也僅890克重，卻有長達12小時長效電力，可說是行動商務最佳利器。

Acer Swift 7共推出黑白2色，機身厚度不到1公分，重量也少於1公斤。 圖／宏碁提供 分享 facebook

Swift 7更具多項貼心設計，包括全尺寸孤島式鍵盤配置，1.1公釐的鍵程及靈敏的反饋手感，低光源環境中作業的鍵盤背光設計；按壓式鏡頭支援視訊聊天及錄製影片，不使用時可蓋起避免誤用並保護使用者隱私，鏡頭視角為55度，並具HDR高動態範圍成像，隨時呈現清晰畫面；此外，電源鍵還新增了指紋識別功能，使用者在開機同時能透過Windows Hello安全登入，無須再輸入密碼，使用更安全便利。輸出入埠的部分則配備雙USB Type-C連接埠，可支援傳輸速度高達40 Gbps的Thunderbolt 3，以及USB 3.1 Gen 2、DisplayPort 1.2，可支援連接高畫質影像顯示器及快速充電，不管是辦公室應用還是攜帶外出都非常方便。