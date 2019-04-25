研調：明年美過半家庭有智慧音箱

2019-04-25 14:46 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳凱中 ／台北報導



亞馬遜的智慧音箱Echo，以及語音助理Alexa的普及程度愈來愈高，有利相關供應鏈出貨。 美聯社 分享 facebook

在科技大廠亞馬遜（Amazon）、Google帶頭下，智慧音箱出貨量成長突飛猛進。研調機構Strategy Analytics預估，到明年年底，擁有智慧音箱的美國家庭將會比沒有智慧音箱的家庭更多，智慧音箱普及率越過50%門檻，美國將會成為全球首個達到這一級別的國家。

智慧手機成長邁入高原期，科技大廠積極尋找下個成長動能，除了近年積極投入穿戴裝置，造就智慧手環、智慧手表榮景外，智慧音箱也成為廠商新的戰場，最大原因，不外乎音箱將成為智慧家庭的樞紐，成為繼手機後，第二個可以掌控家庭內智慧家電的關鍵設備。

在亞馬遜、Google、蘋果等科技大廠推廣下，Strategy Analytics預測，到2023年底，八個國家擁有智慧音箱的家庭將占絕大多數。同時，2019年全球智慧音箱和顯示器的銷量將超過1.34億個，到2024年將增加到2.8億個。

在未來四年普及率將達到50%門檻的其它國家有英國、愛爾蘭、加拿大、韓國、澳大利亞、德國和法國。

App和服務的多語種的廣泛可用性是智慧音箱在這些國家能夠取得成功的關鍵因素，其它小語種市場的用戶採用率將有可能會落後於這些領先的國家。

Strategy Analytics總監David Watkins指出，當智慧音箱變得司空見慣時，行銷人員不再有任何選擇，只能將這項科技融入到他們的溝通策略中。語音互動將成為許多主要國家大多數人的生活方式，這為品牌和企業改善客戶關係創造了新機會。