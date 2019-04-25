為了滿足行銷需求 Intel在第9代節電版處理器首度增加Core i9規格

稍早宣布釋出更多第9代Core i桌機版處理器，以及標榜旗下有史以來效能最高的第9代Core i行動版處理器之後，Intel很快地在台灣地區說明新款處理器特性，並且強調整合Wi-Fi 6規格無線連接能力，並且支援Optane Memory H10規格所帶來優勢。而針對此次在型號結尾為T、鎖定35W運作功率的系列處理器加入Core i9設計，以及型號結尾為F、去除內建顯示卡的處理器售價，仍維持與搭載內建顯示卡設計的處理器採用售價相同，Intel也逐一做了回應。

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在此次擴展更多的第9代Core i桌機版處理器中，型號結尾為T、強調熱設計功耗控制在35W的處理器，主要是應用在AiO、NUC、小型裝置、物聯網設備，而此次首度加入Core i9規格，其實有不少原因與市場行銷有關。

就Intel的說法，將熱設計功耗控制在35W的情況下，即便處理器採用Core i9規格設計，實際可發揮效能相對受限許多，但主要還是依照合作廠商產品設計需求打造，因此整體在產品需求與市場行銷有較大關連，實際上所能發揮運算效能並不算顯著。

但為了標榜在輕巧機身內也能使用Core i9等級處理器規格，Intel仍依照合作廠商需求打造此款處理器，藉此追求市場更多元的處理器應用需求。

至於針對今年1月確認推出不具備內建顯示卡、型號結尾為F的桌機版處理器，實際上卻與維持整合內建顯示卡的處理器維持相同售價，Intel方面則表示型號結尾為F的處理器在通路間給予的操作彈性較大，因此雖然在官方給出的建議售價維持相同，但是在坊間通路實際銷售金額卻有顯著差異，意味型號結尾為F的處理器在市場銷售能有更大彈性。

Intel表示，確實在後續收到不少產品定價上的反饋意見，因此預期接下來將會更仔細評估處理器規格差異上的定價模式，例如讓少了內建顯示卡的處理器產品，可在價格設定上讓消費者有更明顯感受。

而此次在台同步展示的第9代Core i行動版處理器，Intel標榜成為有史以來效能最高的行動版處理器，並且讓筆電產品能有更高運算能力，分別對應遊戲、直播、內容創作等應用需求，甚至提供可超頻規格版本，讓筆電產品也能發揮更高運算效能。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》