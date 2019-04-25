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增加操作精準度 蘋果準備讓 iPad 可支援滑鼠連接操作

2019-04-25 09:23楊又肇

在WWDC 2019即將來臨前，開始有越來越多關於新版作業系統更新消息傳出，此次則是傳出蘋果有可能進一步讓iPad Pro加入支援滑鼠操作。

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以目前iPad系列機種使用模式，多半還是以觸控操作為主，而若要進一步做更精準操作的話，原則上就要仰賴Apple Pencil。不過，MacStories網站編輯Federico Viticci則認為蘋果將會在iOS 13版本更新中，讓iPad Pro加入支援滑鼠功能，並且作為輔助操作功能之一。

從蘋果現行對於iPad系列機種定位來看，新款iPad Air與iPad mini主要還是對應一般主流使用需求，而iPad Pro則是鎖定更具行動力，並且提供足夠生產力的使用需求，強調可讓使用者在輕便攜帶下，仍可順利完成手邊工作。

而或許觀察許多人依然習慣使用滑鼠，加上越來越多iPad Pro的使用體驗與微軟推行2 in 1裝置越來越像，因此蘋果也可能在新版iOS 13更新加入支援滑鼠使用功能，讓使用者能藉由滑鼠進行更直覺的精準點按操作。

不過，目前還無法確認蘋果究竟是否準備推出此項功能，以及此項功能是否僅限新款搭載USB-C連接埠的iPad Pro系列使用，或是同時支援Lightning連接，甚至可以直接透過藍牙方式連接滑鼠，畢竟從蘋果持續推廣無線連接使用體驗角度來看，讓使用者透過藍牙連接滑鼠的可能性也不小。

按蘋果方面尚未對此傳聞做任何回應，而先前也曾傳出蘋果計畫讓iPad可直接當做Mac系列裝置的延伸顯示螢幕，另外也預期加入黑暗模式、多工視窗，以及更多操作手勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad蘋果滑鼠

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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