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市場分析認為蘋果今年將推出兩款全新AirPods 預計年底量產

2019-04-25 09:16楊又肇

依照天風國際分析師郭明錤依照市場動態判斷，認為蘋果將可能會在今年下半年推出兩款全新AirPods耳機產品，並且將捨棄現有表面黏著技術 (SMT,Surface-mount technology)組裝模式，將改為更簡單的系統封裝 (SiP,System in Package)設計，藉此提高產品量產效率。

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郭明錤的看法認為，兩款全新AirPods預計會今年第四季至2020年第一季間量產，意味蘋果最快會選擇在今年秋季發表會對外揭曉，其中一款將維持與現有AirPods相同設計，另一款則將定位在高階款式，有可能加入先前傳聞的主動降噪功能。

同時，因為組裝模式改變，新款AirPods將可大幅提昇產能效率，因此預期不會出現AirPods過去產能不佳，使得市場銷售產生供應不足情況。

在此之前，市場曾經傳出蘋果計畫在AirPods加入主動降噪功能設計，甚至也有傳聞指出蘋果準備推出全罩式耳機產品，但目前蘋果僅推出一款AirPods設計，以及後續推行版本增加支援Qi無線充電的收納盒，並且將AirPods內建晶片更改為全新H1晶片規格，讓配對速度更快，同時電力續航表現也更久。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AirPods蘋果耳機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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