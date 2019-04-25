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Tesla建造自有自駕專用處理器晶片 預計明年開始推行自駕計程車服務

2019-04-25 09:05楊又肇

在稍早向投資者說明活動上，Tesla執行長Elon Musk進一步闡述公司對於未來自駕技術應用發展規劃，其中包含自行投入自駕專用處理器晶片、藉由影像識別降低仰賴光達元件，以及包含今年之前將具備完全自動駕駛技術能力，預計在2020年提供無人計程車服務，而未來也準備生產不具備方向盤與油門踏板等設計的全自動化車輛。

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即便目前依然仰賴光達、NVIDIA等廠商提供自駕解決方案，去年便透露將自行打造自駕專用處理器晶片消息的Tesla，稍早由執行長Elon Musk說明公司未來在此方面發展規劃，並且強調Tesla本身並不具備晶片設計能力，最終卻打造一款能對應最佳自駕應用的晶片。

在Tesla提出的自動駕駛運算平台設計中，採用雙處理器晶片設計，並且以14nm FinFET製程打造，加上深度神經網路處理器的話，總計以60億組電晶體運作，影像處理器約可在一秒內處理1G畫素量的數據，並且以24位元執行頻寬運作，本身則搭載128位元、總計86Gbps傳輸頻寬的LPDDR4記憶體模組，處理器本身則採用運作時脈為2.2GHz的12核Cortex-A72架構設計。

同時，Elon Musk也強調一旦其中一組運算晶片產生異常，將可由另一組晶片無縫接手運作，使自駕運作過程不會有意外發生。

而針對現行多數車廠採用光達 (LiDAR)作為車輛行駛狀況主要判斷依據，Elon Musk則強調將以攝影機拍攝，並且透過神經網絡運算訓練的人工智慧進行影像識別，透過電腦視覺技術應用讓車輛自行判斷是否應該進行超車，或是讓道等動作。

根據Tesla說明，過去已經記錄諸多車輛改變車道時的行為，並且透過大量數據分析方式進行學習，讓車輛系統可以知曉在什麼情況下，應該採取最佳變換車道決定，而此項功能也已經在不久前透過更新讓旗下車款更新使用。

若依照Elon Musk的說法，完整的自駕車應該是能在任何道路上行駛，而非受於軟體等技術上的限制，而可在任何情況下由車輛自動判斷前方道路正確行駛路線。目前Tesla預期於今年底之前，實現可在舊金山、紐約鬧區讓車輛完全自駕的目標。

不過，依照Elon Musk的說法其實也不盡然合乎常理，畢竟將所有算力應用在影像識別，倒不如配合使用光達元件判斷車輛與其他車輛、車道等對象的相對距離，更可將算力有效率地放在更多自駕技術應用，加上目前光達元件平均花費成本也相對降低，因此仍有不少車廠將光達視為自駕車主要應用元件。

對於旗下自駕技術發展，Elon Musk預期Tesla在今年底以前將可具備完全自動駕駛技術能力，並且預計可在2020年提供無人計程車服務，更計畫在未來準備生產不具備方向盤與油門踏板等設計的全自動化車輛，進而讓無人計程車服務可以更大規模供人使用。

Elon Musk更認為未來旗下無人計程車服務將能以低於每英哩0.18美元計費方式提供使用，將比現行計程車平均以每英哩收取2美元至3美元費用計算更加實惠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

計程車Tesla自駕車

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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