小米也推可當「畫框」的輕薄壁掛電視 「夏日客廳瘦身三件組」同步亮相

就在LG、三星先後推出可直接懸掛在牆上當做「畫框」的輕薄電視之後，小米稍早也宣布推出旗下新款65吋可壁掛的輕薄電視機種－小米壁畫電視，最薄僅13.9mm，同時建議售價僅為人民幣6999元，僅約三星推出的Frame TV系列機種售價一半左右。

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跟先前的小米電視一樣，小米壁畫電視同樣採螢幕與主機分開設計，並且透過單一線路連接，線路中包含對應控制、影像、聲音訊號，以及電力傳輸需求，總計可提供18Gbps的數據傳輸量與400W電力傳輸。

而電視面板則是由三星提供，並且對應HDR顯示輸出，內建Cortex-A53架構設計的四核心處理器、2GB記憶體與32GB儲存容量，另外也支援Wi-Fi 802.11ac、藍牙4.2無線連接功能，以及3組HDMI輸入與2組USB-A連接埠，主機本身則整合6組發聲單體與低音喇叭功能，支援Dolby Audio、DTS-HD解碼，並且支援米家物聯網裝置連動，本身也能透過小米小愛同學聲控方式操作。

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在其他產品方面，小米則是同步更新32吋、43吋、55吋與65吋電視機種，分別對應HD與Full HD畫質，另外也提供4K解析度規格，並且加入支援HDR 10輸出 (32吋版本未支援)，以及Dolby Audio、DTS-HD解碼 (32吋版本僅支援DTS-HD)，至於售價則介於人民幣1099元至3999元。

其他產品部分，小米更同步揭曉包含米家互聯網立式空調，並且搭配電視產品推出「夏日客廳瘦身三件組合」，分別包含米家走步機、米家直流變頻落地扇1X、小米體重/體脂秤。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》