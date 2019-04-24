realme品牌將「回歸」中國市場 持續競爭極度性價比市場？

日前預告進駐台灣市場的realme品牌，稍早也透露將會「進駐」中國市場，藉此與小米獨立運作子品牌紅米競爭極致性價比市場。

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就先前說明，realme品牌主要會在台灣地區鎖定1萬元或5000元區間價位帶，並且爭取更高性價比與時尚設計發展空間，並且會依照發展需求進入合適市場。

此次宣布進入中國市場發展，realme尚未公布首波推行機種細節，但預期會是稍早在印度市場推出的realme 3 Pro，而在中國市場直接面臨的競爭對手，應該就是小米目前獨立運作的子品牌紅米，兩者應該會在更強調性價比的市場需求作競爭。

而從日前紅米透露本身也會有採用Qualcomm Snapdragon 855處理器規格的產品問世，同時不久前於印度市場推出的realme 3 Pro採用Snapdragon 710處理器規格，或許意味realme接下來也有可能採用更高階處理器設計，一如POCOPHONE品牌在旗艦規格處理器設計思索高度性價比的市場模式。

不過，這樣的發展模式似乎會與realme原本說法悖離，因此實際上仍可能維持本身在入門、中階機種尋找更多性價比發展空間模式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》