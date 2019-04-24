動眼看／換上第9代Core i處理器、新顯示卡的華碩遊戲筆電

在Intel、NVIDIA先後解禁旗下處理器及顯示卡新品後，華碩也隨即宣布將旗下ROG Mothership換上新款處理器，並且推出小改款的ROG Zephyrus S GX502、ROG Zephyrus M GU502，以及更新款ROG Strix Scar III與ROG Strix Hero III。

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除了ROG Mothership在外觀、機構設計均無改變，僅將處理器換上Core i9-9980HK之外，包含ROG Zephyrus S GX502、ROG Zephyrus M GU502，以及ROG Strix Scar III與ROG Strix Hero III都在外觀與功能方面作了一些調整，而處理器部分則全數換上Intel第9代Core i系列行動版處理器，顯示卡則維持採用NVIDIA GeForce RTX 20系列顯示卡，但部分規格則是加入入門款等級的GeForce GTX 1660 Ti，或是GeFroce GTX 1650選項。

其中，新款ROG Zephyrus S將AAS散熱系統出風口機構作了些微調整，最高搭載Core i7-9750H處理器規格、GeFroce RTX 2070顯示卡，15.6吋窄邊框螢幕則對應240Hz更新率、1080P解析度，支援最大32GB記憶體容量、1TB M.2 M.2 NVMe SSD，並且可藉由GPU Switch功能精確切換獨立顯示卡，或是以內建整合顯示卡運作。

而外觀與新款ROG Zephyrus S幾乎相同的ROG Zephyrus M，則未搭載可隨螢幕上掀開啟的AAS散熱系統，最高搭載Core i7-9750H處理器、GeForce RTX 2060顯示卡，以及最大32GB記憶體容量、1TB M.2 M.2 NVMe SSD。

至於此次更新的兩款ROG Strix筆電並未再特別強調針對MOBA或射擊遊戲最佳化，並且採用BMW Designworks集團設計，更加上名為Keystone的USB裝置，主要可透過NFC感應讀取設定資料，讓筆電可啟動特殊燈效、遊戲模式，或是將原本隱藏硬碟空間開啟。

不過，Keystone的設計主要還是以增加趣味成分居多，實際功能也能透過手機app完成，增加這樣的設計應該還是為了讓筆電本身用於遊戲定位更為明顯。依照Keystone的顏色不同，分別對應ROG Strix Scar III與ROG Strix Hero III，而華碩更額外推出未搭載Keystone功能的ROG Strix G系列機種，並且分別區分15吋與17吋螢幕規格。

在ROG Strix Scar III與ROG Strix Hero III最高均可搭載Core i9-9880H處理器規格，以及最高GeForce RTX 2070，入門款等級則可選擇搭載GeForce GTX 1660 Ti，或是GeFroce GTX 1650。另外，包含ROG Strix Scar III與ROG Strix Hero III的15吋版本均支援240Hz螢幕更新率，但17吋版本與ROG Strix G系列則均採用144Hz更新率設計。

華碩尚未公布此次更新筆電預計上市時間，以及實際售價，將會依照各地區市場需求而有上市規格差異。

ROG Zephyrus S GX502、ROG Zephyrus M GU502

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ROG Strix Scar III與ROG Strix Hero III

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》