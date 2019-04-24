鎖定主流市場，NVIDIA將GeForce GTX 1660 Ti、1650加入輕薄筆電Max-Q設計

除了揭曉鎖定入門等級市場需求的GeForce GTX 1650顯示卡，NVIDIA也宣布在對應筆電產品應用的Max-Q設計加入GeForce GTX 1660 Ti與GeForce GTX 1650兩種選項，讓更多筆電可發揮更好顯示效能，同時在電池續航表現也能維持更好平衡。

分享 facebook

相比過往採用GeForce GTX 960M的筆電產品，NVIDIA表示藉由導入GeForce GTX 1660 Ti顯示卡規格，將能提升4倍左右的遊戲執行效能，並且能在《要塞英雄》、《絕地求生》、《Apex英雄》等遊戲中，以1080P解析度實現每秒100張畫格的顯示效果，並且能對應更好電池使用效率，藉此在顯示效能與電力續航表現之間取得平衡。

不過，由於主要鎖定市場入門筆電，以及主流款筆電應用，NVIDIA並未特求強調整體顯示效能與先前推出的20系列顯示卡比較，並且強調針對4年前搭載GeForce GTX 960M的主流筆電機種升級需求打造，因此也未與採用GeForce GTX 1050M的筆電產品比較。

分享 facebook

分享 facebook

而跟16系列顯示卡相同，由於少了RT Cores與Tensor Cores設計，自然也無法發揮NVIDIA DLSS技術以人工智慧技術產生的光影折射渲染效果，但仍可透過軟體運作方式實現，只是整體效率並不見得理想。另外，藉由Turing顯示架構設計，對應筆電使用的GeForce GTX 1660 Ti與GeForce GTX 1650依然可使用包含Turing Shader著色器、支援同步執行浮點與整數運算、採用更大容量L1整合快取設計，並且支援Adaptive Shading調適著色等技術。

針對筆電使用電力平衡，NVIDIA也藉由Optimus技術讓電池使用時間最多可延長兩倍，並且可針對執行需求自動切換使用獨立顯示卡，另外也能支援NVIDIA Game Ready Drive、G-Sync、Creator Ready Driver等技術資源，讓搭載GeForce GTX 1660 Ti與GeForce GTX 1650的筆電產品不僅只是用於遊戲，更可作為內容創作等應用。

NVIDIA預期從即日起將會有超過80款搭載GeForce GTX 1660 Ti與GeForce GTX 1650顯示卡的筆電產品陸續推出，其中包含由宏碁、華碩、Dell、Alienware、技嘉、HP、聯想、微星，以及三星等廠商推行品牌筆電產品，而諸如Aftershock、CyberPower PC、神舟 (Hasee)、Maingear、Mechrevo、Mouse、Origin PC、PC Specialist、Sager、Scan、Schenker、Terrans Force，以及雷神 (Thunderobot)在內廠商也會推出相關筆電機種。

目前首波推行筆電產品將包含宏碁Nitro 5、華碩 ROG Zephyrus G、Dell G5、技嘉AERO 15、聯想Legion Y7000，以及微星GS65，建議售價將從799美元起跳。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》