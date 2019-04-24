鎖定主流市場，NVIDIA將GeForce GTX 1660 Ti、1650加入輕薄筆電Max-Q設計
除了揭曉鎖定入門等級市場需求的GeForce GTX 1650顯示卡，NVIDIA也宣布在對應筆電產品應用的Max-Q設計加入GeForce GTX 1660 Ti與GeForce GTX 1650兩種選項，讓更多筆電可發揮更好顯示效能，同時在電池續航表現也能維持更好平衡。
相比過往採用GeForce GTX 960M的筆電產品，NVIDIA表示藉由導入GeForce GTX 1660 Ti顯示卡規格，將能提升4倍左右的遊戲執行效能，並且能在《要塞英雄》、《絕地求生》、《Apex英雄》等遊戲中，以1080P解析度實現每秒100張畫格的顯示效果，並且能對應更好電池使用效率，藉此在顯示效能與電力續航表現之間取得平衡。
不過，由於主要鎖定市場入門筆電，以及主流款筆電應用，NVIDIA並未特求強調整體顯示效能與先前推出的20系列顯示卡比較，並且強調針對4年前搭載GeForce GTX 960M的主流筆電機種升級需求打造，因此也未與採用GeForce GTX 1050M的筆電產品比較。
而跟16系列顯示卡相同，由於少了RT Cores與Tensor Cores設計，自然也無法發揮NVIDIA DLSS技術以人工智慧技術產生的光影折射渲染效果，但仍可透過軟體運作方式實現，只是整體效率並不見得理想。另外，藉由Turing顯示架構設計，對應筆電使用的GeForce GTX 1660 Ti與GeForce GTX 1650依然可使用包含Turing Shader著色器、支援同步執行浮點與整數運算、採用更大容量L1整合快取設計，並且支援Adaptive Shading調適著色等技術。
針對筆電使用電力平衡，NVIDIA也藉由Optimus技術讓電池使用時間最多可延長兩倍，並且可針對執行需求自動切換使用獨立顯示卡，另外也能支援NVIDIA Game Ready Drive、G-Sync、Creator Ready Driver等技術資源，讓搭載GeForce GTX 1660 Ti與GeForce GTX 1650的筆電產品不僅只是用於遊戲，更可作為內容創作等應用。
NVIDIA預期從即日起將會有超過80款搭載GeForce GTX 1660 Ti與GeForce GTX 1650顯示卡的筆電產品陸續推出，其中包含由宏碁、華碩、Dell、Alienware、技嘉、HP、聯想、微星，以及三星等廠商推行品牌筆電產品，而諸如Aftershock、CyberPower PC、神舟 (Hasee)、Maingear、Mechrevo、Mouse、Origin PC、PC Specialist、Sager、Scan、Schenker、Terrans Force，以及雷神 (Thunderobot)在內廠商也會推出相關筆電機種。
目前首波推行筆電產品將包含宏碁Nitro 5、華碩 ROG Zephyrus G、Dell G5、技嘉AERO 15、聯想Legion Y7000，以及微星GS65，建議售價將從799美元起跳。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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