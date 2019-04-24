定位超值PC應用需求的GeForce GTX 1650顯示卡揭曉

繼3月中旬推出主打性價比的入門顯卡GeForce GTX 1660之後，NVIDIA進一步宣布推出同樣採Turing顯示架構設計，鎖定更入門等級市場需求的GeForce GTX 1650顯示卡，預計從美國西岸時間4月23日起開放銷售。

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先前其實就有不少傳聞指稱NVIDIA計畫透過GeForce GTX 1650填補更多入門市場使用需求，而從規格來看的話，確實GeForce GTX 1650在效能、功耗與價位取得更洽當平衡，但依然藉由Turing顯示架構對應包含Turing Shader著色器、支援同步執行浮點與整數運算、採用更大容量L1整合快取設計，並且支援Adaptive Shading調適著色等技術。

不過，與GeForce GTX 1660 Ti、GeForce GTX 1660相同，GeForce GTX 1650也少了RT Cores與Tensor Cores設計，自然也無法發揮NVIDIA DLSS技術以人工智慧技術產生的光影折射渲染效果。

規格方面，GeForce GTX 1650搭載1024組CUDA核心、4GB GDDR5顯示記憶體，並且支援128bit記憶體匯流排，對應每秒128GB記憶體傳輸頻寬，基本運作時脈為1485MHz，而超頻模式則可達1665MHz。

以整體定位來看，GeForce GTX 1650鎖定在超值PC應用需求，同時也支援G-Sync技術規格螢幕，而運作功耗僅為35-50W，無需額外增加供電輸入即可驅動，效能方面則比先前推出的GeForce GTX 950提升兩倍顯示效能，相比去年推出的GeForce GTX 1050則約增加70%顯示效能。

GeForce GTX 1650同樣未推出創始版本 (Founders Edition)，預計由華碩、七彩虹、EVGA、耕宇、影馳、技嘉、Innovision 3D、微星、同德、PNY以及Zotac在內顯示卡廠商推出OEM版顯示卡，預計從美國西岸時間4月23日起開放銷售，建議售價為149美元起跳。

另一方面，GeForce GTX 1650也將與GeForce GTX 1660 Ti一同納入Max-Q形式設計，讓入門款輕薄筆電產品也能發揮更好顯示效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》