Intel打造有史以來最高效能的筆電處理器 支援Wi-Fi 6、更大記憶體容量

除了擴展更多桌機版處理器，Intel稍早也宣布更新新款第9代Core i系列行動版處理器，並且標榜推出6款有史以來最高效能規格設計，讓筆電能發揮更高運算能力。

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針對效能筆電推出的6款第9代Core i系列行動版處理器，Intel強調將具備有史以來最高效能規格設計，其中同樣包含Core i9規格，最高對應8核心、16執行緒設計，運作時脈則可達5GHz，並且支援Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+)連接功能、Optane Memory H10與更高容量SSD，另外也支援最高128GB DDR4記憶體，另外則是搭載Intel Rapid Storage Technology 17.x、Dynamic Tuning，讓運算效能具體提升。

與桌機版處理器相同，Intel同樣以行動版處理器滿足筆電遊戲運作、內容編輯創作，或是影像相關應用需求，強調有更高效能、更短反應速度，同時可對應更高儲存容量，同時無線連接能力更進一步提升，讓使用者能有更全方面的效能應用彈性。

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此次推出的行動版處理器，分別包含Core i9-9980HK、Core i9-9880H、Core i7-9850H、Core i7-9750H、Core i5-9400H與Core i5-9300H總計6款處理器，同樣採用Coffee Lake-S Refresh架構、14nm++製程技術打造。

Intel預計與華碩、宏碁、技嘉、微星、Dell、HP、聯想、Razer在內OEM廠商合作，將把鎖定效能表現的新款第9代Core i系列行動版處理器應用在即將更新筆電機種，同時在接下來的Computex 2019則可能會公布更多筆電處理器產品。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》