Intel擴展更多第9代Core i系列桌機版處理器 節電版本增加Core i9規格選項

去年在紐約活動上正式揭曉以Coffee Lake-S Refresh架構、14nm++製程技術打造的首波第9代Core i系列處理器，並且在CES 2019期間預告擴展更多桌機版第9代Core i系列處理器，同時確認行動版處理器將會加入Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+)連接功能之後，Intel終於正式解禁這些處理器具體細節，其中包含Pemtium Gold在內規格，總計會有25款全新桌機版處理器推出，

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與先前推出首波第9代Core i系列處理器所設定用戶族群相同，Intel同樣瞄準遊戲、直播、創作等使用需求，並且強調可發揮更深沈遊戲體驗，以及更多工的創作應用模式，擴大推出更多第9代Core i系列桌機版處理器，其中包含主流Core i系列規格，以及鎖定入門機種的Pemtium Gold、Celeron系列規格。

同時，Intel也針對小型裝置提供型號結尾為T、熱設計功耗控制在35W的處理器產品，並且在此系列處理器增加Core i9規格設計，入門規格同樣為Core i3等級，與新款桌機版處理器一樣支援Optane Memory。

而針對不希望在處理器中整合顯示卡功能的使用需求，此次也額外推出型號結尾為F的處理器規格，與對應型號處理器規格相同，只是在於處理器內並未額外整合顯示卡，但實際銷售價格與整合顯示卡的處理器版本並沒有差異。

功能部分則同樣支援Intel Turboe Boost 2.0，此次更將此項技術下放到Core i3等級處理器，另外則支援Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+)連接功能、全面支援Optane Memory，即便Celeron等級處理器也同樣支援此項設計，而記憶體則最高支援128GB DDR4規格。

此次擴大推出的第9代Core i系列桌機版處理器，分別包含Core i9-9900、Core i7-9700、Core i7-9700F、Core i5-9600、Core i5-9500、Core i5-9500F、Core i3-9350K、Core i3-9320、Core i3-9300、Core i3-9100、Core i3-9100F，以及Core i9-9900T、Core i7-9700T、Core i5-9600T、Core i5-9500T、Core i5-9400T、Core i3-9300T、Core i3-9100T，另外則包含Pemtium Gold G5620、Pemtium Gold G5600T、Pemtium Gold G5420、Pemtium Gold G5420T、Celeron G4950、Celeron G4930、Celeron G4930T，總計25款。

針對先前已經推出的Core i9-9900K等處理器規格，Intel也同步推出未整合顯示卡的Core i9-9900KF、Core i9-9700KF、Core i5-9600KF，以及Core i5-9400KF、Core i3-9350KF，讓使用者能有更多選擇，只是未整合顯示卡的設計並未反應在實際售價，算是有點可惜。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》