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加入支援蘋果iTunes、AirPlay 2投放 三星2019年款QLED量子電視在台揭曉

2019-04-23 14:51楊又肇

今年在CES 2019展前活動宣布推出最大98吋8K QLED量子電視，同時展示65吋、75吋、82吋與85吋在內尺寸的2019年款QLED系列量子電視之後，三星終於在今日 (4/23)宣布引進台灣市場消息，但初期僅先引進最大達82吋規格，暫時未考慮引進98吋與85吋規格版本。

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而在2019年款QLED系列量子電視中強調與蘋果合作支援的iTunes與AirPlay 2功能，預計將會在今年第二季以韌體更新方式提供，但具體更新時間將因各地區而異。除了支援iOS 12.3版本、macOS 10.14.5之後蘋果裝置使用AirPlay 2，支援iTunes部分也將在今年秋季加入支援蘋果原創影音服務Apple TV+

此次在台推出的2019年款QLED系列量子電視，其中對應8K解析度規格的Q900R系列分別推出82吋與75吋，而對應4K解析度規格的主流機種則推出Q90R、Q80R、Q70R與Q60R系列，對應82吋、75吋、65吋、55吋與49吋，其中同樣搭載Bixby數位助理服務互動功能、可藉由人工智慧技術將影像畫質提升至2K或4K規格，以及支援針對遊戲執行畫面最佳化、Dolby Atmos全景聲音效等功能。

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另外，2019年款QLED量子電視同樣也支援透過手機拍攝家中牆壁影像，並且投放至電視螢幕與背景融合一體的變色龍模式，並且支援SmartThings app與SmartThings Hub物聯網裝置連動，讓電視可以成為居家物聯網裝置中控台。

不過，由於各地區服務支援差異關係，目前包含Univesal Guide、整合Google Assistant、Amazon Alexa數位助理服務連動的使用體驗，暫時還不會在台灣銷售版本的2019年款QLED量子電視提供使用。

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除了引進2019年款QLED量子電視，三星也在台灣地區更新新款採用LED螢幕設計的4K UHD TV系列機種，其中包含RU7400、RU7100兩款系列，分別涵蓋75吋、65吋、58吋、55吋、50吋與43吋，另外也更新曲面4K UHD TV RU7300系列，涵蓋65吋、55吋與49吋三種尺寸。

配合此次在台推出新款電視產品，三星也宣布從即日起至6月底，購買2019年款QLED量子電視8K解析度機種，即加贈Galaxy S10e，而購買Q90R系列75吋規格則將加贈Galaxy S10，65吋機種則將加贈Galalxy S10e，同時購買指定機種更可享有VIP星級三大服務。

針對目前台灣地區厭世使用需求，三星認為4K解析度、大尺寸機種已經成為市場主流，同時消費者普遍習慣電視螢幕尺寸也從過往32吋、42吋移轉至55吋到65吋，對於畫質要求也越來越高，甚至在接下來5G網路服務即將普及化的趨勢，將使8K解析度內容應用蓬勃成長，因此也看好接下來8K解析度機種的市場發展，並且預期可推動更多高解析度、大尺寸電視螢幕應用發展。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電視三星螢幕

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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