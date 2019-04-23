換上S850處理器的新款MateBook E 華為正式揭曉旗下首款常時連網筆電

先前透露將以MateBook E系列機種進軍常時連網筆電產品競爭後，華為也在稍早舉辦的北京體驗會上展示此款新機。

(圖／擷自notebookitalia網站) 分享 facebook

相比過往採用Intel處理器設計，華為在今年度更新的MateBook E採用Windows on Snapdragon形式設計，搭載Qualcomm Snapdragon 850處理器、對應Arm架構的Windows 10作業系統，藉此進軍常時連網筆電市場，與華碩、聯想、HP、三星在內廠商競爭。

至於筆電本身則是以2 in 1機種設計，除了可配合鍵盤保護蓋配件當做一般筆電使用，本身也能當做Windows 10平板使用，同時支援4G LTE常時連網功能，記憶體則搭載8GB LPDDR4x規格，搭配256GB或512GB儲存容量，螢幕則採用12吋、2160x1440解析度，並且支援手寫筆輸入設計 (手寫筆採單獨銷售)。

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電池容量規格則為36.3Wh，約可連續播放10小時影片長度，本身也支援1.5小時可將電池充滿88%的快充技術，另外則配置500萬畫素視訊鏡頭與1300萬畫素主相機，本身也搭載指紋辨識器。

而鍵盤保護蓋配件方面，則採用鍵程為1.3mm的巧克力按鍵規格，開合角度介於110度至160度之間，與MateBook E本體則是以磁吸方式固定，方便使用者隨時拆卸、安裝使用。

在使用功能方面，除了Windows 10預載功能，華為更在MateBook E加入Huawei Share檔案傳輸功能，配合華為旗下手機以NFC感應，即可快速完成檔案分享，1GB容量檔案約可在75秒內完成傳輸。

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華為預計在4月30日先於中國市場開放銷售新款MateBook E，建議售價將從人民幣3999元起跳。

至於台灣地區則預計會在今年6月舉辦獨立MateBook系列機種發表活動，預期會公布華為預計在台推出的新款MateBook系列產品，但還無法確定是否包含此款採用Snapdragon 850處理器的常時連網筆電。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》