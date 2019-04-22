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華碩推出系列對應創作需求的專業螢幕、PC

2019-04-22 10:40楊又肇

就在宏碁藉由全新ConceptD品牌進攻創作者使用需求市場之後，華碩也宣布更新旗下針對創作者打造的ProArt系列螢幕，以及工作站筆電與桌機產品。

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在此次更新的ProArt系列螢幕，其中包含支援Dolby Vision、HDR 10、HLG等顯示技術的32吋4K HDR螢幕ProArt PA32UCX，主打採用Mini LED背光技術，藉由1000組小型LED背光方式精準控制螢幕每個區塊亮度表現，除了可對應高達1200 cd/m2的亮度，更能支援明顯的對比表現。

此外，採27吋規格設計的ProArt PA27UCX，同樣採用Mini LED背光技術，但採用小型LED數量僅為576組，最大亮度也降為1000 cd/m2，顯示技術也僅支援HLG與HDR 10，並未提供支援Dolby Vision。而針對需要隨身攜帶使用需求，華碩也推出具備4K解析度顯示效果的ProArt PQ22UC，本身採21.6吋，支援Dolby Vision、HDR 10、HLG顯示技術，並且能以micro HDMI或USB-C連接顯示輸出。

至於在工作站筆電部分，則是推出StudioBook S (W700)，將17吋螢幕以窄邊框形式放進15吋大小筆電機身，並且搭載最高Intel Xeon等級處理器、NVIDIA Quadro專業繪圖卡等硬體規格，另外也推出一款名為PA90的筒狀直立機身PC，搭載Intel第9代Core i處理器、NVIDIA Quadro專業繪圖卡，並且加入支援Intel Optane技術。

而針對進階運算需求，華碩則是推出E900 G4工作站，搭載Intel Xeon Scalable系列處理器，配備1536GB錯誤修正碼 (ECC)記憶體，最多可配置4組NVIDIA或AMD新款顯示卡，主要應用在電腦動畫、建築建模、科學模擬與機器學習等運算需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華碩筆電

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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