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蘋果傳以「Sidecar」功能讓MacBook螢幕畫面可投放至iOS裝置使用

2019-04-21 10:28楊又肇

目前已經有諸如duet之類的app，可以讓iPhone或iPad當做MacBook機種延伸螢幕使用，但相關消息指稱蘋果將可能在macOS 10.15中加入類似功能，讓使用者能直接透過名為「Sidecar」的應用功能，將MacBook螢幕顯示內容「投放」到iOS裝置上顯示。

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目前還無法確認「Sidecar」應用功能具體細節，但有可能類似duet等app，讓MacBook機種可透過有線或無線方式將螢幕畫面投放到iOS裝置上顯示，並且能進一步透過手指觸控，或是藉由Apple Pencil操作，意味對於使用MacBook機種的內容創作者而言，此功能將能讓支援Apple Pencil的iPad直接變成手寫板，甚至可讓文字工作者當做延伸螢幕使用。

除了作為延伸螢幕使用，蘋果也計畫讓「Sidecar」應用功能啟用變得更加直覺，透過簡單點按操作即可使用，同時也能讓顯示視窗排列自動對齊，方便比對不同螢幕顯示內容。而這樣的應用也將使iPad或iPhone能有更多不同應用模式，並且強化MacBook機種與iOS裝置連動應用效果，進而讓蘋果產品可提供更大生產力。

蘋果預期最快會在今年WWDC 2019期間公佈此項功能，而從duet是由前蘋果工程師開發app情況來看，不確定蘋果是否看重此類功能應用，或許與duet之間有某種程度上的合作？

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果MacBookiOSiPhone

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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