微軟證實Surface Hub 2S也支援模組化升級 預計今年6月出貨

去年在Ignite 2018期間揭曉的Surface Hub 2系列，微軟已經確認將區分現有Surface Hub強化版的Surface Hub 2S，以及依據實際使用需求改變硬體規格，或是隨著時間升級的Surface Hub 2X。而在稍早於美國紐約發表會上，微軟則是進一步確認Surface Hub 2S也能藉由模組化設計升級，並且在原本50吋版本額外加入85吋規格，建議售價則為9000美元，專屬支架配件則以1499美元計價，預計在今年6月正式出貨。

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不過，微軟依然未說明更高階的Surface Hub 2X具體細節，目前僅確認Surface Hub 2X將對應更多元使用模式、支援多人登入使用，處理器等硬體元件同樣可透過模組化卡匣更換，藉此對應不同需求，至於實際上市時間則可能要等到明年。

因此今年在針對企業會議等使用需求設計的Surface Hub系列，將會以升級款的Surface Hub 2S為主，提供等同平板裝置般的觸控精準度表現，而螢幕解析度也將提供4K規格，並且能配合專屬支架對應隨時改變使用地點，另外也將透過8組陣列麥克風對應精確的收音效果。

而Surface Hub 2S自然也搭載微軟Windows 10為基礎的作業系統，並且對應Windows Teams、Skype for Bussiness，以及Surface Pen等操作筆勢與Windows 10原本手勢操作功能，另外也能支援多人線上會議，其中更導入人工智慧技術應用，讓與會者更容易知曉目前發言人是誰，或是將與會者談話聲音內容轉為文字，以利後續轉換為其他語言留存記錄等應用。

至於此次微軟也確認Surface Hub 2S也能透過模組化更換方式升級，但與Surface Hub 2X同樣採可模組化升級的差異為何，可能還是要等微軟後續公佈。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》