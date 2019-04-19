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消息指稱AMD採7nm製程設計的Navi架構顯示卡 將先站穩主流市場

2019-04-19 09:15楊又肇

依照AMD透露說法，預計將會在今年Computex 2019藉由大會展前演講活動揭曉採第三代Zen架構設計的Ryzen 3000系列處理器，以及採台積電7nm FinFET製程、Navi (織女星)架構設計的全新顯示卡產品。

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而依照Tom's Hardware網站整理資訊顯示，目前AMD在顯示卡產品策略將更著重以更小製程換取更高運作時脈、核心數量，以及相對較低的電功耗表現，藉此在顯示架構效能表現與NVIDIA抗衡，預計在Computex 2019期間揭曉的Navi架構將區分為Navi 10與Navi 12，其中Navi 10將用於Radeon RX 3080，並且配置8GB GDDR6顯示記憶體，熱設計功耗為150W，而Navi 12則分別用於Radeon RX 3070與Radeon RX 3060，記憶體分別採用8GB GDDR6規格與4GB GDDR6規格，熱設計功耗分別為120W與更低的75W。

競爭對象部分，AMD有可能將以Radeon RX 3080用於對抗NVIDIA GeForce RTX 2070或GeForce GTX 1080，而Radeon RX 3070則將與GeForce RTX 2060或GeForce GTX 1070競爭，Radeon RX 3060預計設定與GeForce GTX 1650或GeForce GTX 1060抗衡。

至於建議售價，Radeon RX 3080可能會以249.99美元上市銷售，而Radeon RX 3070與Radeon RX 3060則分別為199.99美元與129.99美元。

其中，AMD可能會在新款顯示卡取消採用價格相對較高的HBM2顯示記憶體，並且將以Navi 10作為主力設計，同時可能加入光線追蹤 (Ray Tracing)設計，而Navi 12則可能不會加入光線追蹤。

目前看起來，預計在今年Computex 2019期間揭曉的Navi顯示架構，將會先鎖定主流市場應用，可能計畫取代過往以Polaris架構打造Radeon RX470、Radeon RX580與Radeon RX590在內顯示卡，而預計2020年準備推出的Navi 20設計則會全面採用光線追蹤技術，將會進一步與NVIDIA高階顯示卡對抗。

在Navi顯示架構成為AMD GCN顯示架構設計最後一個版本，預期接下來預計採用改良版7nm+製程打造的「Nex-Gen」顯示架構，將會以「Arcturus (大角星)」為稱，並且採用全新顯示架構設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

顯示卡AMD

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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