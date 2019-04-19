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Razer推出升級款外接顯示卡盒Core X Chroma 新增USB、網路孔與多彩燈光

2019-04-19 09:16楊又肇

去年宣布可容納散熱器寬幅較大的客製化顯示卡，同時去除I/O連接埠的Core X外接顯示卡盒後，Razer稍早宣布推出升級款Core X Chroma，不但新增Chroma多彩燈效，更將供電額外增加50W，來到700W輸出功率，更增加4組USB連接埠與1組網路連接孔，藉此增加筆電連接使用時的擴充性。

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由於增加4組USB連接埠，因此Razer也在升級款Core X Chroma採用全新雙Thunderbolt晶片設計，讓筆電可更穩定藉由Thunderbolt 3連接線輸出影像畫面，並且讓鍵盤、滑鼠等USB周邊操作維持穩定，同時也能確保供電安全。

至於此次搭載的Chroma多彩燈效，則分別在外接顯示卡盒下緣、內部配置發光燈條，並且可透過Razer Synapse 3軟體設定，同樣支援1680萬色顯示。

而在硬體支援部分，升級款Core X Chroma分別支援Windows PC或Mac系列裝置使用，同時顯示卡也支援NVIDIA或AMD顯示卡，但要在Windows環境順利運作的話，必須配合使用Thunderbolt 3連接埠，並且將作業系統更新至最新版本，Mac系列機種目前則僅支援AMD新款顯示卡，暫時還不支援NVIDIA顯示卡使用，至於作業系統也必須更新至macOS High Sierra 10.13.4版本以上，一樣透過Thunderbolt 3連接運作。

升級款Core X Chroma建議售價為399美元，而先前推出的升級款Core X依然會維持銷售，價格則是299美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

顯示卡Razer

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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