可承受20萬次凹折？不便宜的Galaxy Fold螢幕兩天內出現問題

就在三星稍早於美國等地區開放預購螢幕可凹折手機Galaxy Fold的同時,不少前期取得測試機的美國媒體卻先後報導此款手機存有相當大問題-螢幕相當容易故障。

(圖/擷自The Verge網站)

就CNBC電視台、The Verge網站報導,幾乎不少美國媒體取得三星所提供的Galaxy Fold測試機,均在1-2天內出現螢幕故障問題,其中包含螢幕因不明因素出現異常線條,甚至有部分情況是螢幕出現閃爍、無法正常顯示畫面等情況。

而依照媒體所屬測試人員表示,這些問題是在一般正常使用情況下發生,並未針對手機進行暴力凹折等不正常測試。

不過,彭博新聞記者Mark Gurman則表示自己將Galaxy Fold原廠已經黏貼的螢幕保護貼撕下,隨後才在使用過程發生螢幕異常情況,但CNBC電視台則說明本身並未將原廠保護貼撕除,但同樣也出現螢幕無法正常顯示現象。

在此之前,三星發言人曾對外說明避免撕掉Galaxy Fold上的螢幕保護貼,但若僅只是將螢幕保護貼撕除就可能造成螢幕功能異常,似乎意味Galaxy Fold採用的可凹折螢幕過於脆弱。

其實在先前時候,Galaxy Fold就已經有螢幕折合處容易有凹痕的情況發生,儘管三星後來透過公佈官方實際測試方式影片,卻依然無法說明Galaxy Fold的螢幕是否能在長時間凹折使用過程維持正常。

目前三星僅對外強調Galaxy Fold搭載的可凹折螢幕約能承受20萬次折合使用壽命,並且標榜可在一般情況下對應5年使用時間,但從尚未正式上市就已經傳出螢幕容易產生折痕、顯示功能異常,甚至碎裂等問題,或許會讓消費市場對此項產品產生負面印象,甚至可能出現退訂、觀望情況。

儘管Galaxy Fold處於技術展示比例居多,是否具備充足的實用性還很難說,只是如果因為螢幕過於容易發生問題,難免會衝擊到三星原有形象,建議三星可以配合此款手機提供額外的螢幕保險服務,當螢幕發生異常時,至少能有一次更換機會,藉此增加消費市場選購此款手機的信心。

否則從中國廠商也開始積極投入螢幕可凹折手機產品布局,甚至能以更低成本達成相同使用效果,如果再配合螢幕故障即提供保固服務,勢必將使三星原本藉由Galaxy Fold建立的市場關注目光在短時間內被打散。

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.



I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr