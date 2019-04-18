AMD揭曉Ryzen R1000系列嵌入式處理器 應用在Atari復刻電玩主機與數位看板

AMD稍早在台宣布擴大嵌入式產品陣容，正式推出全新Ryzen R1000系列嵌入式處理器，強調熱設計功耗僅12W，並且支援3組4K畫質影像輸出，主要應用在多媒體顯示輸出的電子看板、博奕機台、邊緣運算的企業級安全功能、連網與精簡型電腦裝置等產品。

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Ryzen R1000系列嵌入式處理器同樣採用Zen架構核心，並且搭載Vega顯示架構設計，分別與研華 (Advantech)、東擎科技 (ASRock Industrial Computer)、廣積 (IBASE)、Netronome、鼎通盛 (Quixant)等廠商合作，而去年宣布復刻推出的Atari VCS電玩主機，在今年GDC 2019期間也宣布採用新款AMD處理器，此次活動上也確認採用Ryzen R1000系列嵌入式處理器打造。

承襲R系列嵌入式處理器特性，Ryzen R1000系列嵌入式處理器同樣強調高解析影像輸出，以及低耗電運作特性，並且搭載包含安全信任根 (Secure Root of Trust)、安全運行技術 (Secure Run Technology)等安全應用設計，並且支援多達3組更新率達60 fps的4K影像輸出螢幕，同時支援H.265編碼／解碼 (10b)與VP9解碼功能。

另外，AMD也強調Ryzen R1000系列嵌入式處理器將可對應充足的I/O埠連接能力、支援雙路10GB乙太網路，同時也針對嵌入式市場提供長達10年的產品供應週期，確保其產品技術支援，腳位則採BGA形式封裝，作業系統則分別支援Windows 10、Ubuntu、MEL Flex OS，以及Yocto等。

目前Ryzen R1000系列嵌入式處理器區分R1606G、R1505G兩個產品線，熱設計功耗則介於12W到25W。

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AMD嵌入式解決方案事業群產品管理與業務發展總監Stephen Turnbull 分享 facebook

AMD資料中心暨嵌入式解決方案事業群業務全球副總裁Steve Longoria 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》